Detienen a expolicía implicado en caso Ayotzinapa

Alejandro 'N', conocido como 'El granito de oro', fue detenido por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Alejandro “N”, expolicía de Iguala, Guerrero, conocido como “El granito de oro”, fue detenido por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), su captura se realizó el jueves 23 de octubre a las 16:08 horas en el estado de Guerrero.

El detenido fue descrito como de complexión delgada, tez morena, cabello negro y con dos lunares distintivos: uno junto al labio izquierdo y otro al lado derecho de la nariz.

Alejandro “N” figuraba en la lista de funcionarios y presuntos criminales vinculados al caso, presentada el 19 de octubre de 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina en la que también se anunció la salida de Alejandro Encinas de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Este año se cumplieron once años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado su compromiso con “nuevas líneas de investigación” para esclarecer el paradero de los normalistas y lograr justicia en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en el país.


