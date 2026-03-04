Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_CONTEXTO_15_514ade6054
Nacional

Detienen a presunto feminicida de buscadora en Mazatlán

La Fiscalía de Sinaloa capturó a José Manuel “N”, señalado por el asesinato de Rubí Patricia, integrante de un colectivo de búsqueda

  • 04
  • Marzo
    2026

A cinco días del asesinato de Rubí Patricia, integrante de un colectivo de búsqueda en Mazatlán, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la detención del presunto responsable del feminicidio cometido en su contra.

La institución informó que, mediante labores de investigación e inteligencia, elementos de la Policía de Investigación de la Zona Sur y de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) ejecutaron una orden de aprehensión contra José Manuel “N”, señalado como probable autor del crimen.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el viernes 27 de febrero de 2026, cuando la mujer fue localizada sin vida dentro de un domicilio ubicado en la colonia Infonavit Jabalíes, en el puerto de Mazatlán.

Las autoridades precisaron que la víctima presentaba lesiones producidas por un arma punzocortante, las cuales le provocaron la muerte. Rubí Patricia formaba parte del colectivo de búsqueda Corazones Unidos por una Misma Causa, agrupación dedicada a la localización de personas desaparecidas.

Captura del sospechoso

Tras el hallazgo, la Fiscalía inició las indagatorias correspondientes y logró establecer la identidad del probable agresor, lo que permitió solicitar y obtener la orden de aprehensión ante un juez.

La captura del sospechoso se realizó el martes 3 de marzo, apenas cinco días después de cometido el crimen, en una acción encabezada por la Policía de Investigación.

Una vez detenido, José Manuel “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

El caso generó indignación entre colectivos de búsqueda y organizaciones civiles, debido a que la víctima participaba activamente en labores para localizar a personas desaparecidas en la región.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta para esclarecer completamente las circunstancias del feminicidio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

el_congo_infarto_audiencia_michoacan_jpg_d8100e9775
Suspenden audiencia de 'El Congo' tras sufrir presunto infarto
ordenan_ejercito_entregar_documentos_caso_ayotzinapa_51ad952524
Ordenan a Ejército entregar 853 informes por caso Ayotzinapa
sheinbaum_palacio_nacional_8_marzo_b918a53091
Prevé Sheinbaum blindar Palacio Nacional por marcha del 8M
publicidad

Últimas Noticias

nl_incendio_l6_282274a8f3
Provoca incendio equipo externo en L6; reportan saldo blanco
Whats_App_Image_2026_03_05_at_8_58_37_PM_a7c77da544
Realiza Monterrey cierre en carril exprés de Morones Prieto
entrevista_EH_138090e2ce
Vecinos de Las Brisas denuncian estancamiento de aguas negras
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×