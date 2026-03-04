Detienen a presunto feminicida de buscadora en Mazatlán

A cinco días del asesinato de Rubí Patricia, integrante de un colectivo de búsqueda en Mazatlán, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la detención del presunto responsable del feminicidio cometido en su contra.

La institución informó que, mediante labores de investigación e inteligencia, elementos de la Policía de Investigación de la Zona Sur y de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) ejecutaron una orden de aprehensión contra José Manuel “N”, señalado como probable autor del crimen.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el viernes 27 de febrero de 2026, cuando la mujer fue localizada sin vida dentro de un domicilio ubicado en la colonia Infonavit Jabalíes, en el puerto de Mazatlán.

Las autoridades precisaron que la víctima presentaba lesiones producidas por un arma punzocortante, las cuales le provocaron la muerte. Rubí Patricia formaba parte del colectivo de búsqueda Corazones Unidos por una Misma Causa, agrupación dedicada a la localización de personas desaparecidas.

Captura del sospechoso

Tras el hallazgo, la Fiscalía inició las indagatorias correspondientes y logró establecer la identidad del probable agresor, lo que permitió solicitar y obtener la orden de aprehensión ante un juez.

La captura del sospechoso se realizó el martes 3 de marzo, apenas cinco días después de cometido el crimen, en una acción encabezada por la Policía de Investigación.

Una vez detenido, José Manuel “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

El caso generó indignación entre colectivos de búsqueda y organizaciones civiles, debido a que la víctima participaba activamente en labores para localizar a personas desaparecidas en la región.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta para esclarecer completamente las circunstancias del feminicidio.

