Evacúa México a 279 connacionales por guerra en Medio Oriente

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que 279 mexicanos han sido evacuados de Israel y otros países de Medio Oriente ante la escalada bélica

  • 04
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que 279 mexicanos han sido evacuados de países de Medio Oriente ante la intensificación del conflicto armado en la región.

Durante su conferencia matutina, detalló que los connacionales salieron de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar, principalmente por vía terrestre.

“279 personas mexicanas han sido evacuadas de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar. Han salido vía terrestre en su mayoría a Egipto, Jordania y Turquía, países que cuentan con espacio aéreo abierto”, señaló.

Salidas ante cierre de espacios aéreos

La mandataria no precisó el estado de salud de los evacuados ni el número exacto de mexicanos que aún permanecen en la zona, sin embargo el gobierno federal aseguró previamente que no hay reportes de connacionales lesionados.

Un día antes, la Secretaría de Relaciones Exteriores había informado que más de 170 personas ya habían sido trasladadas fuera de los puntos de mayor riesgo y reiteró que ningún mexicano ha resultado herido.

La cancillería mantiene contacto permanente con quienes permanecen en la región y pidió a los mexicanos comunicarse a los números de emergencia consular en caso de requerir apoyo.

Cerca de 7 mil mexicanos en la región

El titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, informó el domingo que alrededor de 7 mil mexicanos residen en distintos países de Medio Oriente.

Afirmó que, hasta el momento, “no hay un solo reporte de afectaciones a su integridad física”.

Cabe mencionar que el escenario se ha complicado por el cierre intermitente de espacios aéreos y la cancelación de vuelos comerciales, lo que ha obligado a organizar traslados terrestres hacia naciones con operaciones aéreas activas.

Por su parte, el gobierno mexicano mantiene vigilancia constante de la situación y reiteró su disposición de continuar con evacuaciones si las condiciones de seguridad lo requieren.

Además, la titular del Poder Ejecutivo Federal subrayó que la prioridad es salvaguardar la integridad de los connacionales en una región marcada por la incertidumbre y la tensión militar creciente.


