Fiscalía descarta otros implicados en caso Brithany Nahomy

La investigación por la muerte de Brithany Nahomy, la menor de 15 años que fue encontrada sin vida con una herida por arma de fuego en un terreno baldío al norponiente de la ciudad, sigue su curso ante la justicia.

El menor señalado como principal sospechoso, conocido como “El Patines”, ya fue vinculado a proceso por la justicia especializada para adolescentes.

Por su parte, la madre del joven, quien no ha sido identificada de manera oficial, también permanece detenida y fue vinculada a proceso por el delito de resistencia a particulares.

Hasta ahora, las autoridades no cuentan con pruebas que la involucren directamente en el asesinato de Brithanny, desmintiendo especulaciones al respecto.

Autoridades aseguran que el menor ya fue vinculado a justicia especial

En declaraciones, el vicefiscal Alejandro Carlín Balboa, señaló:

“En el caso de este adolescente ya fue vinculado en la justicia especial para adolescentes, se encuentra detenido, la madre en su momento también fue detenida por el delito de resistencia a particulares, actualmente también siguen privada de su libertad, la mamá de este adolescente, sin embargo, hasta este momento no hay datos oficiales dentro de la carpeta de investigación para acreditar que alguien más haya participado además del joven”.

Sobre la posible implicación de otros familiares del agresor, el vicefiscal señaló que no existen indicios hasta ahora.

No obstante, la abuela de Brithany, Patricia Reyna, aseguró a El Horizonte que el hermano del agresor podría estar presuntamente relacionado, aunque esta versión fue descartada oficialmente por la Fiscalía del Estado.

En cuanto al acercamiento con los familiares de la víctima, el vicefiscal comentó:

“En este caso la familia tiene la posibilidad de tener un asesor jurídico, sin embargo, también la fiscalía está abierta a la posibilidad de recibirla para darle la información que requieran”.

El caso sigue bajo investigación mientras los implicados permanecen privados de su libertad, y las autoridades reiteran que no hay indicios de que otros familiares del menor sospechoso hayan participado en el crimen.

