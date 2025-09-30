Detienen al 'Chuki', presunto piloto del Cártel de Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este martes 30 de septiembre que fue detenido Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, presunto piloto aviador del Cártel de Sinaloa, quien era buscado por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del funcionario, en donde destacó que la captura forma parte de los trabajos de inteligencia coordinados por las fuerzas federales.

En un operativo realizado en Badiraguato, Sinaloa, elementos de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en… pic.twitter.com/k5YSvE6OXE — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2025

De acuerdo con un comunicado de la SSPC, las investigaciones permitieron ubicar los domicilios y vehículos que utilizaba “Chuki” en diferentes puntos de Sinaloa.

Durante un patrullaje de vigilancia en la comunidad de Surutato, municipio de Badiraguato, los agentes identificaron al presunto delincuente. Tras marcarle el alto, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra.

Al momento de su detención, se le leyeron sus derechos de ley y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Por otra parte, la SSPC subrayó que con estas acciones las instituciones federales reiteran su compromiso de combatir a la delincuencia organizada y avanzar en la recuperación de la paz y tranquilidad en Sinaloa.

