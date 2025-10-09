Cerrar X
Nacional

Detienen al 'Llanero', extorsionador de limoneros en Michoacán

Autoridades capturaron en Buenavista, Michoacán, a Jhon Mario 'N', alias Llanero, presunto responsable de extorsionar a productores de limón en Tierra Caliente

  • 09
  • Octubre
    2025

Un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales permitió la detención de Jhon Mario “N”, alias "Llanero", señalado por su participación en el cobro de extorsiones a limoneros en el estado de Michoacán.

La captura ocurrió en la localidad de Pizándaro, municipio de Buenavista, zona donde el presunto delincuente operaba como reclutador y entrenador de integrantes de un grupo criminal.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención a través de su cuenta de X y aseguró que las labores conjuntas con el Gobierno de Michoacán continuarán.

“Continuaremos trabajando para proteger los ciclos productivos y garantizar la seguridad y la justicia en la entidad”, expresó el funcionario.

De acuerdo con la SSPC, la detención fue resultado de acciones de inteligencia e investigación enfocadas en la protección de la producción agrícola del país, particularmente en la región de Tierra Caliente y Apatzingán, afectada por la violencia y la extorsión al sector limonero.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y la propia SSPC federal, con el apoyo de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública estatales.

Armas, drogas y equipo táctico entre lo asegurado

Durante el operativo, las autoridades aseguraron al "Llanero" un arma de fuego corta abastecida, equipo táctico, dosis de droga y un vehículo.

Tras su captura, se le leyeron sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.


