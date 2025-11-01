Detienen en CDMX a dos estadounidenses buscados por corrupción

Durante un operativo conjunto, autoridades mexicanas capturaron en la Ciudad de México a Anthony Emilio Troncoso, de 43 años, y Pablo Correa Montoya, de 40, ambos ciudadanos estadounidenses buscados por las autoridades de su país por conspiración criminal y vínculos con organizaciones corruptas.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la acción fue realizada con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Resultado de la cooperación internacional y de trabajos de inteligencia, elementos de @SSPCMexico y el @INAMI_mx, en coordinación con el @GabSeguridadMX, detuvieron en la Ciudad de México a dos fugitivos de Estados Unidos, con orden de arresto en Pennsylvania por conspiración… pic.twitter.com/skpPq5oByi — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 1, 2025

De acuerdo con el reporte, Anthony “N” fue localizado en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que agentes mexicanos, mediante intercambio de información con Estados Unidos, identificaron su lugar de residencia y confirmaron su identidad antes de proceder con la detención.

En tanto, Pablo “N” fue arrestado en la alcaldía Magdalena Contreras, donde se refugiaba junto con un colaborador que también cuenta con orden de arresto en territorio estadounidense.

Ambos detenidos fueron informados de sus derechos y presentados ante el Instituto Nacional de Migración, donde se seguirán los protocolos para su deportación en el marco de la cooperación internacional en materia de seguridad.

