Edomex apuesta por IA para reforzar seguridad rumbo al Mundial

El Estado de México invertirá en inteligencia artificial para reforzar la seguridad antes y después del Mundial 2026, con reconocimiento facial y monitoreo

El Estado de México avanza en un ambicioso plan de seguridad basado en inteligencia artificial con miras al Mundial de Fútbol 2026, informó el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda, durante la conferencia matutina de este viernes.

Tecnología para un evento global

El funcionario explicó que la entidad se prepara para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros, por lo que se realiza una inversión estratégica en sistemas de reconocimiento facial, lectura de placas y análisis de características vehiculares.

Cobertura en accesos y zonas turísticas

La red tecnológica se desplegará en puntos clave de acceso, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el aeropuerto de Toluca y conexiones con la Ciudad de México, además de destinos de alta afluencia turística como Valle de Bravo, la zona arqueológica de Teotihuacán e Ixtapan de la Sal.

Alertas en tiempo real

Castañeda detalló que el sistema permitirá captar imágenes desde dispositivos móviles o cámaras fijas, cruzarlas automáticamente con bases de datos y emitir alertas inmediatas en caso de mandamientos judiciales, órdenes de protección o reportes de búsqueda y desaparición.

En el caso de los vehículos, la tecnología no solo identificará placas, sino también modelo, color y otros rasgos, lo que permitirá conocer al propietario y rastrear movimientos previos detectados por la red de cámaras.

Arranque en abril

El titular de Seguridad estatal adelantó que la implementación comenzará en abril, como parte de una estrategia preventiva que se mantendrá antes y después del Mundial.

Subrayó que el proyecto cuenta con respaldo del Gobierno federal y busca garantizar la seguridad de visitantes y la tranquilidad de la población mexiquense.

“Con esta tecnología queremos contribuir a que el Mundial se viva en un entorno seguro y ordenado”, puntualizó.


