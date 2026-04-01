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Detienen a 102 por extorsión y aseguran 192 inmuebles en Edomex

Autoridades federales y del Estado de México detuvieron a 102 personas y aseguraron 192 inmuebles vinculados a delitos de extorsión

  • 01
  • Abril
    2026

En el marco de la Operación Desconexión, autoridades federales y del Estado de México detuvieron a 102 personas y aseguraron 192 inmuebles vinculados a delitos de extorsión, fraude y narcomenudeo, informaron instituciones del gabinete de seguridad.

De acuerdo con el reporte difundido en la red social X, las acciones se llevaron a cabo entre julio de 2025 y marzo de 2026, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con la participación de elementos de Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, así como autoridades estatales.

Las autoridades señalaron que entre los inmuebles asegurados se identificaron 67 utilizados como call centers, desde donde operaban esquemas de extorsión indirecta, incluyendo llamadas, mensajes y préstamos conocidos como “gota a gota”.

Con estas acciones, se logró afectar la estructura operativa, logística y financiera de redes delictivas dedicadas a estas prácticas, que afectan a la población mediante engaños y amenazas.

Detenidos y situación legal

De las 102 personas detenidas, 25 son de nacionalidad mexicana y 77 extranjeras. Las capturas se realizaron tanto en cumplimiento de órdenes de aprehensión como en flagrancia.

Hasta el momento, 50 de los detenidos, 20 colombianos, 22 mexicanos, 6 venezolanos y 2 cubanos, ya fueron vinculados a proceso y enfrentan prisión preventiva justificada.

Asimismo, la Fiscalía del Estado de México dio intervención a autoridades migratorias para determinar la situación legal de los extranjeros detenidos.

Aseguramientos clave

Como resultado de la operación, las autoridades aseguraron una amplia cantidad de equipo utilizado para actividades ilícitas, entre ellos:

  • 67 servidores informáticos
  • 2,844 equipos de cómputo
  • 265 laptops y 353 discos duros
  • 404 teléfonos celulares
  • Más de 3,000 chips telefónicos
  • 80 tokens bancarios y 11 terminales de cobro
  • Cinco armas de fuego y dosis de narcóticos

Además, se incautaron documentos con información personal, datos financieros, listas de clientes, así como guiones y manuales utilizados para intimidar o engañar a las víctimas.

Aumento de denuncias

Entre el 8 de julio de 2025 y el 30 de marzo de 2026, la Fiscalía del Estado de México recibió 1,084 denuncias por extorsión, de las cuales el 62% fueron cometidas de manera no presencial, bajo la modalidad de extorsión indirecta.

En la Operación Desconexión participaron diversas dependencias federales, entre ellas las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con autoridades estatales.


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