Embajada británica destaca duelo entre México e Inglaterra

Emitió una serie de recomendaciones para los visitantes británicos ante la alta concentración de personas prevista durante el encuentro

La Embajada Británica en México calificó el partido entre México e Inglaterra como un encuentro de gran relevancia deportiva e histórica y llamó a los aficionados de ambos países a disfrutar la jornada de manera segura y con respeto.

Ante la llegada de miles de visitantes para los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la representación diplomática emitió una serie de recomendaciones para los ciudadanos británicos que asistirán al encuentro o permanecerán en la Ciudad de México durante el fin de semana.

La embajada destacó que este será apenas el segundo enfrentamiento entre México e Inglaterra en una Copa del Mundo.

El único antecedente se remonta a 1966, cuando ambas selecciones se enfrentaron en Wembley, con triunfo para el conjunto inglés.

Además del aspecto deportivo, la representación británica señaló que el encuentro simboliza la relación histórica entre ambos países, cuyos vínculos comenzaron con la llegada de mineros británicos al estado de Hidalgo y posteriormente se fortalecieron mediante la educación, la cultura y el comercio.

La embajadora Susannah Goshko afirmó que el futbol representa valores compartidos como la unidad y el respeto, por lo que este partido también debe entenderse como una celebración de la amistad entre México y el Reino Unido.

Piden extremar precauciones

Junto con el mensaje deportivo, el Gobierno británico emitió recomendaciones dirigidas a sus ciudadanos debido a la alta concentración de personas que se espera durante el partido.

Entre las principales advertencias se encuentra el incremento en el riesgo de robo de teléfonos celulares, la posible adulteración de bebidas y los peligros asociados a las aglomeraciones, especialmente en zonas donde tradicionalmente se reúnen los aficionados para celebrar.

Las autoridades también recomendaron portar siempre el pasaporte original, no descuidar pertenencias personales y consultar únicamente información difundida por canales oficiales.

La Embajada Británica pidió a sus ciudadanos respetar las leyes mexicanas, atender las indicaciones de las corporaciones de seguridad y colaborar con las autoridades para que la jornada transcurra sin incidentes.

Además, la representación diplomática confió en que el encuentro se convierta en una celebración del futbol y de la relación que mantienen ambas naciones desde hace décadas.