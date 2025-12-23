Embajada de EUA pide extremar precauciones en fiestas decembrinas

La embajada de Estados Unidos en México emitió este martes una serie de recomendaciones de seguridad para sus ciudadanos que residen o visitan el país durante las celebraciones de Navidad y fin de año, al advertir que “el crimen aumenta durante la temporada navideña”.

A través de un listado difundido en la red social X, la sede diplomática pidió proteger viviendas y viajar con precaución, además de mantenerse atentos en espacios públicos. Entre las sugerencias destacan cerrar puertas y ventanas, usar sistemas de alarma, mantener objetos de valor fuera de la vista y evitar publicar planes de viaje o ubicaciones en tiempo real en redes sociales.

La embajada también llamó a extremar cuidados en lugares concurridos como centros comerciales y mercados, así como a estacionar los vehículos en zonas seguras y bien iluminadas, sin dejar pertenencias visibles en el interior. Asimismo, alertó sobre el incremento de fraudes y estafas digitales en estas fechas, por lo que recomendó verificar mensajes y enlaces antes de realizar pagos o donaciones.

📷 Consejos de seguridad durante las fiestas para ciudadanos estadounidenses en México 📷

Con la llegada de la temporada decembrina, ten en cuenta estos recordatorios básicos de seguridad:

📷 Protege tu hogar

• Cierra bien puertas y ventanas y utiliza tu sistema de alarma de… pic.twitter.com/RfXMsM34Ih — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) December 23, 2025

Como medidas adicionales, pidió a sus ciudadanos mantener el teléfono cargado, guardar números de emergencia e identificar salidas y zonas seguras en espacios públicos. Estas recomendaciones se suman a otras alertas emitidas en años recientes ante la violencia y la inseguridad en distintas regiones de México.

Por otra parte, la embajada reiteró un llamado a migrantes en situación irregular para registrarse antes de que termine el año en la aplicación CBP Home, con el fin de acceder a un programa de retorno voluntario que incluye apoyo económico, vuelo gratuito a su país de origen y el perdón de multas o sanciones civiles.

