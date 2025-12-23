Podcast
Embajada de EUA pide extremar precauciones en fiestas decembrinas

La embajada del país emitió recomendaciones de seguridad para sus ciudadanos en México ante el incremento de delitos durante las celebraciones decembrinas

La embajada de Estados Unidos en México emitió este martes una serie de recomendaciones de seguridad para sus ciudadanos que residen o visitan el país durante las celebraciones de Navidad y fin de año, al advertir que “el crimen aumenta durante la temporada navideña”.

A través de un listado difundido en la red social X, la sede diplomática pidió proteger viviendas y viajar con precaución, además de mantenerse atentos en espacios públicos. Entre las sugerencias destacan cerrar puertas y ventanas, usar sistemas de alarma, mantener objetos de valor fuera de la vista y evitar publicar planes de viaje o ubicaciones en tiempo real en redes sociales.

La embajada también llamó a extremar cuidados en lugares concurridos como centros comerciales y mercados, así como a estacionar los vehículos en zonas seguras y bien iluminadas, sin dejar pertenencias visibles en el interior. Asimismo, alertó sobre el incremento de fraudes y estafas digitales en estas fechas, por lo que recomendó verificar mensajes y enlaces antes de realizar pagos o donaciones.

Como medidas adicionales, pidió a sus ciudadanos mantener el teléfono cargado, guardar números de emergencia e identificar salidas y zonas seguras en espacios públicos. Estas recomendaciones se suman a otras alertas emitidas en años recientes ante la violencia y la inseguridad en distintas regiones de México.

Por otra parte, la embajada reiteró un llamado a migrantes en situación irregular para registrarse antes de que termine el año en la aplicación CBP Home, con el fin de acceder a un programa de retorno voluntario que incluye apoyo económico, vuelo gratuito a su país de origen y el perdón de multas o sanciones civiles.


