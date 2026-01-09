Podcast
Internacional

Arrestan a 60 en Nicaragua por opinar sobre captura de Maduro

La embajada de Estados Unidos en Managua recordó que más de 60 personas continúan desaparecias o "injustamente detenidas".

  • 09
  • Enero
    2026

Al menos 60 personas fueron detenidas en Nicaragua por emitir presuntas "expresiones de opinión" tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ocurrida el pasado 03 de enero en su residencia de Caracas.

De acuerdo con Monitoreo Azul y Blanco, una organización defensora de derechos humanos, reveló que estas detenciones se efectúan de manera arbitraria.

"Esta nueva ola represiva se ejecuta sin orden judicial y se basa únicamente en expresiones de opinión: comentarios en redes, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial. Esto constituye una grave violación a los derechos humanos", denunció Monitoreo Azul y Blanco.

Con base a la información brindada por la agencia EFE, dichas capturas se concentran en los departamentos de:

  • Chontales
  • Matagalpa
  • Managua
  • Jinotega
  • Chinandega
  • Estelí
  • Granada
  • Masaya
  • Regiones del Caribe Norte y Sur

Emiten llamado urgente a comunidad internacional

Este organismo emitió  "un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a esta nueva ola represiva en Nicaragua", al tiempo que demandó la "libertad para todas las personas presas políticas".

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Managua recordó que más de 60 personas continúan desaparecidas o "injustamente detenidas".

También podría interesarte: EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar


Comentarios

