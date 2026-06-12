México e Israel fortalecen cooperación, diálogo y amistad

La relación entre México e Israel atraviesa una etapa de fortalecimiento marcada por la cooperación, el intercambio de conocimientos y proyectos conjuntos enfocados en el desarrollo social, afirmó la Embajada de Israel en México durante la conmemoración del 78 aniversario de la Independencia del Estado israelí.

La representación diplomática destacó que los vínculos entre ambas naciones se han consolidado gracias a una agenda común basada en la innovación, el desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos.

Dicha celebración reunió a autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, representantes de gobiernos estatales y municipales, integrantes del cuerpo diplomático acreditado en México, así como miembros de los sectores académico, cultural, político y empresarial.

Durante el acto conmemorativo, la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, destacó la importancia de mantener la colaboración entre ambas naciones en un contexto internacional complejo.

“En momentos de turbulencia, el apoyo, la cooperación y la amistad tienen un valor realmente profundo”, expresó la diplomática ante los asistentes.

La embajada subrayó que la relación bilateral ha evolucionado a lo largo de más de siete décadas mediante proyectos de intercambio y colaboración en distintas áreas estratégicas.

Jóvenes israelíes colaboran en escuela del sur de México

Como parte de las acciones de cooperación social, la organización israelí Heroes for Life realizó labores comunitarias en una escuela ubicada en el sur del país bajo la filosofía de Tikún Olam, una tradición judía que promueve la idea de “reparar el mundo”.

Durante dos semanas, voluntarios israelíes participaron en trabajos de rehabilitación de salones, muros y espacios comunes del plantel educativo.

Además de las labores de mejoramiento, desarrollaron actividades recreativas y académicas con estudiantes y docentes, fortaleciendo el intercambio cultural entre ambas comunidades.

De acuerdo con la embajada, la convivencia diaria permitió construir lazos humanos duraderos y dejó una experiencia significativa tanto para los jóvenes israelíes como para la comunidad escolar mexicana.

La representación diplomática también destacó la realización del evento Unidos por Sión, celebrado en el Centro Cristiano Calacoaya, donde miles de asistentes participaron en una jornada enfocada en la solidaridad, la memoria y la cooperación entre México e Israel.

Durante el encuentro, diversos oradores compartieron reflexiones sobre la importancia del diálogo y el entendimiento frente a fenómenos como la polarización, los discursos de odio, el antisemitismo y la desinformación.

Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer los espacios de comunicación y respeto mutuo para enfrentar los desafíos globales actuales.

Más de siete décadas de relaciones diplomáticas

La Embajada de Israel recordó que México e Israel mantienen 74 años de relaciones diplomáticas sustentadas en principios de cooperación, solidaridad y beneficio mutuo.

Ante los retos del escenario internacional contemporáneo, la representación israelí reiteró su disposición para ampliar la colaboración con México en distintos ámbitos y continuar construyendo una relación basada en el diálogo, la innovación y el desarrollo compartido.

“Los lazos de amistad entre Israel y México tienen como pilares la cooperación, la solidaridad y el interés mutuo en el desarrollo y bienestar de los pueblos”, destacó la embajada.

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