Embajador de EUA lamenta muerte de 25 elementos de la GN

Este lunes el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, expresó sus condolencias por la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional durante el operativo en el que se abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

A través de sus redes sociales, el diplomático expresó sus condolencias por los elementos caídos y destacó la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

"Lamento profundamente la pérdida de los patriotas mexicanos que hicieron el máximo sacrificio durante la reciente operación contra el CJNG y El Mencho. Su valentía, compromiso y servicio nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias. Quienes hemos portado el uniforme comprendemos el dolor de perder a un hermano o hermana en el cumplimiento del deber, pero su sacrificio nunca es en vano. Sus acciones contribuyen a que nuestras familias —y las suyas— vivan con mayor paz y seguridad. Nos unimos a nuestros colegas mexicanos para honrar su memoria hoy y siempre", escribió Johnson en su cuenta de X.

En su mensaje destacó la valentía y compromiso de los efectivos mexicanos y que estos nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera y envió condolencias a las familias.

Además, señaló que quienes han portado el uniforme comprenden el dolor de perder a un compañero en el cumplimiento del deber, pero afirmó que su sacrificio contribuye a la paz y seguridad de ambos países.

Este mensaje se dio después de que se confirmara que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue abatido en un operativo en Tapalpa, Jalisco, el cual desató una ola de violencia en distintos estados.

