EUA y México tienen cooperación 'histórica' bilateral: Embajador

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que la relación bilateral atraviesa un momento de “cooperación histórica” bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum.

Durante su participación en la 109 Asamblea General de la American Chamber México, el diplomático destacó resultados concretos en temas clave como seguridad, migración y combate al narcotráfico.

Avances en seguridad y migración

Johnson afirmó que ambos gobiernos trabajan de manera conjunta para frenar el tráfico de fentanilo, el flujo de armas ilícitas y la trata de personas, además de atender la migración irregular.

Según indicó, esta coordinación ha permitido alcanzar “la frontera más segura de la historia”, con niveles récord a la baja en inmigración ilegal y sin liberaciones de migrantes en la frontera.

Asimismo, subrayó que las muertes relacionadas con el fentanilo en Estados Unidos han mostrado una disminución mensual.

Extradiciones y confianza bilateral

El embajador también resaltó el incremento en las extradiciones y transferencias de criminales desde México hacia Estados Unidos, calificándolas como “extraordinarias” y reflejo de la confianza entre ambos países.

“Cuando Estados Unidos y México trabajan juntos, somos más fuertes”, sostuvo.

Johnson recordó un encuentro inicial con Claudia Sheinbaum, quien comparó la relación bilateral con un matrimonio, al señalar que ambas naciones no pueden separarse.

El diplomático enfatizó que la cooperación continuará fortaleciéndose en ámbitos económicos, culturales y sociales, con miras a una relación más competitiva a nivel global.

T-MEC y Mundial 2026, ejes de cooperación

En el plano económico, destacó el inicio de la revisión del tratado comercial trilateral, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, proceso que consideró una oportunidad para profundizar la integración regional.

En estas negociaciones participará el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con temas clave como reglas de origen, cadenas de suministro y reducción de importaciones desde Asia.

Finalmente, Johnson señaló que eventos como la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, reflejan la capacidad de coordinación entre las naciones de Norteamérica.

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