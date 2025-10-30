Cerrar X
Emmanuel Macron visitará México el 7 de noviembre: Federación

Claudia Sheinbaum confirmó la visita del presidente francés Emmanuel Macron a México el 7 de noviembre. El encuentro buscará fortalecer lazos económicos

  30
  Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizará una visita oficial a México el próximo 7 de noviembre, tras haberse pospuesto su viaje en meses anteriores.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum destacó que el mandatario francés vendrá acompañado de una delegación de empresarios y que el encuentro servirá para fortalecer los vínculos económicos y culturales entre ambas naciones.

“Viene Macron el 7 de noviembre. Se pospuso, se acuerdan que iba a venir. Nos interesa mucho por unos códices que queremos que traiga”, señaló la mandataria.

Uno de los principales objetivos del encuentro será la repatriación de códices históricos que forman parte del patrimonio cultural mexicano y que actualmente se encuentran en territorio francés.

“Viene con empresarios y a tener un encuentro también con empresarios mexicanos, pero nuestro interés mayor es la repatriación de estos códices que son muy importantes para México”, añadió.

Además, la titular del Poder Ejecutivo federal adelantó que se prevé una conferencia de prensa conjunta con Macron, aunque precisó que la agenda será breve, debido a los compromisos del presidente francés durante su visita oficial.

“La agenda va a ser muy breve, y se está acordando la gente, pero pues nuestro interés mayor tiene que ver con eso”, concluyó.


