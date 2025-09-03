Empresarios de Sinaloa buscan visita del papa Leóx XIV

El próximo 9 de septiembre se cumplirá un año desde que estalló la confrontación entre los grupos de La Mayiza y Los Chapitos, una pugna interna que ha dejado 1,941 asesinatos y 1,907 desapariciones en Sinaloa, de acuerdo con cifras del diario Noroeste.

En este periodo, Culiacán se convirtió en la ciudad con mayor percepción de inseguridad del país, con un 90.8% de habitantes que afirman sentirse inseguros, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.

Ante este panorama, el sector empresarial analiza iniciativas que impulsen un mensaje de unidad. Martha Reyes Zazueta, presidenta de la Coparmex en Sinaloa, reveló que se explora la posibilidad de invitar al papa León XIV a visitar la entidad.

“Traigo la idea y se las comparto: buscar traer al Papa. Estamos en eso. Porque al buscar traerlo, ¿qué va a hacer? Pues van a buscar traer seguridad, economía, mejores infraestructuras”, expresó.

Aunque la dirigente reconoció que el proceso apenas inicia, destacó que el objetivo es proyectar un cambio de imagen de Sinaloa tanto a nivel nacional como internacional.

Ciudadanía se moviliza: “Ya basta, queremos paz”

La propuesta empresarial coincide con la convocatoria del Frente Ciudadano Primero Culiacán, integrado por comerciantes y organizaciones civiles, que llamó a la marcha “Ya basta, queremos paz” para el 7 de septiembre.

Dicha movilización iniciará a las 8:30 horas en La Lomita y concluirá en la Catedral de Culiacán, en un acto simbólico que busca visibilizar el hartazgo ciudadano frente a la violencia.

Previo a la marcha, las organizaciones presentaron un decálogo de demandas, concentrado en tres ejes: seguridad, economía y tejido social. Entre ellas destacan:

Duplicar el presupuesto para atención a desaparecidos y desplazados

Reformar corporaciones de seguridad estatales y municipales

Generar 70 mil empleos formales para impulsar la recuperación económica

Además, los líderes empresariales anunciaron que viajarán a la Ciudad de México para presentar estas exigencias ante el gobierno federal y solicitar atención urgente a la crisis que atraviesa la entidad.

