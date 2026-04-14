Crimen en San Pedro enciende alertas por su violencia

Luego del hecho violento en San Pedro, la Comisión de Seguridad en el Congreso ve preocupante, ya que no se parece a ningún modus operandi de la delincuencia que haya sucedido anteriormente.

En entrevista, el diputado presidente de la comisión, Javier Caballero, indicó que haciendo un análisis de eras violentas anteriores en la entidad, este homicidio no se parece en nada a algo que haya sucedido ni en las peores olas violentas que ha sufrido Nuevo León.

“La verdad es que es un tema bastante preocupante, sobre todo, porque sucede en el municipio considerado el municipio más seguro del país, a luz del día, la forma del modus operandi nos recuerda lo que pasaba probablemente en las épocas de más inseguridad del Estado de Nuevo León. “Obviamente confiamos en que el sistema de videovigilancia, el sistema de cámaras, la policía municipal, la policía estatal y la fiscalía inician una investigación y puedan determinar el móvil y los responsables de los hechos”, dijo el diputado Javier Caballero.

Agregó que se debe de seguir trabajando de manera coordinada entre municipios, estados y federación, para que la seguridad continúe fortaleciéndose.

“El llamado es a seguir trabajando de manera coordinada, no echar las campanas al vuelo y sobre todo también, bueno, o sea que la gente esté atenta y esté en el sentido de que realmente pues Nuevo León sigue viviendo situaciones de inseguridad”, agregó Javier Caballero.

El pasado lunes a plena luz del día, un hombre fue asesinado a balazos frente a la plaza Arboleda en el municipio de San Pedro.

La víctima fue identificada como Juan Carlos García Núñez de 26 años de edad, quien circulaba en su auto Jeep sobre la avenida del Roble en dicho municipio.

Según las primeras investigaciones, el ataque estaría relacionado con un ajuste de cuentas; sin embargo, no ha sido confirmado por las autoridades.

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