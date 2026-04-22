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Lesión de Yamal enciende alarmas: podría perderse LaLiga

El joven del Barcelona salió tras anotar de penal y reportes apuntan a una posible rotura muscular que compromete también su inicio en el Mundial 2026

  • 22
  • Abril
    2026

El FC Barcelona encendió las alarmas este miércoles pese a su triunfo ante el Celta de Vigo, luego de que su joven figura, Lamine Yamal, abandonara el terreno de juego por una lesión que podría dejarlo fuera el resto de la temporada.

El atacante de 18 años fue protagonista del único gol del encuentro en el Camp Nou, al provocar y convertir un penal al minuto 40. Sin embargo, inmediatamente después del festejo, el jugador pidió su cambio y se dejó caer sobre el césped, visiblemente afectado de la parte posterior de la pierna izquierda.

Yamal salió por su propio pie tras ser atendido por los servicios médicos, intercambió algunas palabras con el técnico Hansi Flick y se dirigió al vestuario.

Posible rotura y baja prolongada

De acuerdo con reportes preliminares, el delantero habría sufrido una rotura en el isquiotibial izquierdo, lo que implicaría una recuperación aproximada de cinco semanas.

De confirmarse el diagnóstico, Yamal diría adiós a lo que resta de la temporada en LaLiga, donde el Barcelona aún tiene seis partidos por disputar, incluido un decisivo Clásico ante el Real Madrid el próximo 10 de mayo.

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El conjunto blaugrana se mantiene como líder con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, pero la ausencia de su jugador más desequilibrante podría influir en la recta final del campeonato.

Además, la posible lesión también genera preocupación en la selección española, ya que el futbolista llegaría justo o incluso en duda para el arranque del Mundial 2026, donde España debutaría el 15 de junio ante Selección de Cabo Verde.

Tras el encuentro, el mediocampista Pedri expresó su respaldo a su compañero y confió en una pronta recuperación.

“Ojalá sean las menos semanas posibles. Que esté tranquilo, es joven y seguro se recuperará bien”, declaró.

El Barcelona, mientras tanto, celebró una victoria que lo acerca al título, aunque con la preocupación latente por el estado físico de su joven estrella.


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