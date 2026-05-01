Increíble show de '31 Minutos' enciende el corazón de México

El fenómeno de 31 Minutos volvió a demostrar su alcance en México al reunir a más de 230,000 personas en el Zócalo capitalino, durante un concierto gratuito organizado por el Día del Niño. La presentación convirtió la principal plaza del país en un espacio lleno de nostalgia, humor y música para distintas generaciones.

Personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Patana Tufillo, Calcetín con Rombos Man y Guaripolo encabezaron el espectáculo que mezcló sketches y canciones, replicando el estilo que ha caracterizado al programa desde su estreno en 2003.

¿Cómo fue el concierto de 31 Minutos en el Zócalo?

Desde horas tempranas, miles de asistentes ocuparon el Zócalo con accesorios alusivos a la serie, especialmente las características orejas rojas de Bodoque. El evento formó parte de las celebraciones oficiales en la Ciudad de México y se consolidó como uno de los más concurridos del año.

¡Increíble lo que pasó en el Zócalo! De México 🇲🇽🎉

Más de 230 mil personas bailando, cantando y disfrutando el show de 31 Minutos en pleno corazón de la CDMX.

El Zócalo completamente lleno de familias, niños y nostalgia chilena-mexicana. ¡Historia pura!

Tulio, Bodoque, Juanín y… pic.twitter.com/VgBXPo9T6a — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) May 1, 2026

¿Qué canciones interpretaron durante el show?

El repertorio incluyó algunos de los temas más populares del programa, como “Bailan sin cesar”, “Tangananica Tangananá” y “Mi muñeca me habló”. Uno de los momentos más destacados fue la fusión de “Diente blanco, no te vayas” con “Querida” de Juan Gabriel.

También formaron parte del espectáculo canciones como “Objeción denegada”, “Dinosaurio Anacleto” y expresiones características del show que fueron coreadas por el público.

¿Qué historia presentó el espectáculo?

El concierto giró en torno a una narrativa ficticia centrada en Tulio Triviño, quien presenta “la pizza más grande del mundo”.

Dentro de la trama, este lanzamiento provoca un eclipse lunar y desencadena una amenaza alienígena, integrando humor y elementos narrativos característicos del programa.

¿Por qué 31 Minutos sigue vigente?

El público presente reflejó el alcance generacional del proyecto. Entre los asistentes había tanto niños como adultos que crecieron con el programa.

“Lo veo desde que soy bebé. Tiene varios chistes, no solo para niños. Maneja muchos tipos de humor”.

La serie, creada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, ha mantenido su relevancia a lo largo de más de dos décadas, expandiéndose a conciertos, giras internacionales y formatos digitales.

En 2025, el proyecto lanzó su participación en el formato Tiny Desk de NPR, que acumula millones de reproducciones, confirmando su presencia más allá de la televisión y consolidando su lugar como uno de los productos culturales más influyentes del entretenimiento infantil en América Latina.

31 Minutos homenajea a Juan Gabriel: “Diente blanco no te vayas” + “Querida” en el Zócalo de Ciudad de México. pic.twitter.com/ouuIARq34P — Aonde la viste (@aondelavisteCL) May 1, 2026

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