Cerrar X
G42_Yy_Uq_W8_A_Aa_Try_735645fab5
Nacional

Enfrentamiento en Puebla deja tres policías muertos

Un enfrentamiento ocurrió en la carretera federal Puebla-Tehuacán dejó tres elementos de la Policía Municipal de Huixcolotla sin vida

  • 03
  • Noviembre
    2025

Un enfrentamiento ocurrió la madrugada del 2 de noviembre en la carretera federal Puebla-Tehuacán dejó tres elementos de la Policía Municipal de Huixcolotla sin vida, entre ellos una comandanta, y desató una crisis de seguridad en el municipio tras la renuncia de toda la corporación local.

De acuerdo con los reportes, los oficiales realizaban un patrullaje cuando fueron interceptados por un convoy de dos camionetas con al menos ocho hombres armados, quienes abrieron fuego contra ellos y luego huyeron del lugar.

Paramédicos confirmaron la muerte de los policías municipales Roberto Pérez Trinidad y Arturo Pérez Trinidad, mientras que la comandanta Yusami Monterrosas Apolinar fue trasladada a un hospital, donde falleció poco después de su ingreso.

También se reportaron varios agentes heridos.

G42YyUdWAAAHK81.jfif

En la escena se localizó una manta con un mensaje presuntamente firmado por un grupo criminal, en el que se acusaba a los policías de apoyar a once presuntos integrantes de otra organización delictiva.

Tras el ataque, todos los agentes de la Policía Municipal de Huixcolotla presentaron su renuncia, generando un vacío de autoridad que obligó a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) a asumir de inmediato el control de la seguridad en el municipio.

El titular de la SSP, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que se investigará a fondo la posible colusión de elementos con grupos delictivos, mientras que el secretario de Gobierno, Samuel Aguilar Pala, reveló que los alcaldes de Huixcolotla y Eloxochitlán solicitaron protección estatal tras recibir amenazas.

“Ellos temen por su vida”, reconoció Aguilar Pala, en medio de una creciente preocupación por la violencia en la región.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

ganado_frontera_sheinbaum_2bd060598a
Todavía no hay fecha para exportación ganadera a EUA: Sheinbaum
EH_UNA_FOTO_2025_11_04_T103900_575_c93ae282c4
Grecia Quiroz asumirá la alcaldía de Uruapan tras asesinato
carlos_manzo_sheinbaum_2a67565e31
Agresor de alcalde de Uruapan sigue sin identificar: Gobierno
publicidad

Últimas Noticias

policia_rescata_bebe_8d2e6c95c1
Reconocen a policía en San Pedro por rescatar a bebé de incendio
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
EH_UNA_FOTO_65965e466e
Anuncian Festival del Tamal y Atole Norteño 2025 en Saltillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
publicidad
×