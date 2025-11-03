Enfrentamiento en Puebla deja tres policías muertos

Un enfrentamiento ocurrió la madrugada del 2 de noviembre en la carretera federal Puebla-Tehuacán dejó tres elementos de la Policía Municipal de Huixcolotla sin vida, entre ellos una comandanta, y desató una crisis de seguridad en el municipio tras la renuncia de toda la corporación local.

De acuerdo con los reportes, los oficiales realizaban un patrullaje cuando fueron interceptados por un convoy de dos camionetas con al menos ocho hombres armados, quienes abrieron fuego contra ellos y luego huyeron del lugar.

Paramédicos confirmaron la muerte de los policías municipales Roberto Pérez Trinidad y Arturo Pérez Trinidad, mientras que la comandanta Yusami Monterrosas Apolinar fue trasladada a un hospital, donde falleció poco después de su ingreso.

También se reportaron varios agentes heridos.

En la escena se localizó una manta con un mensaje presuntamente firmado por un grupo criminal, en el que se acusaba a los policías de apoyar a once presuntos integrantes de otra organización delictiva.

Tras el ataque, todos los agentes de la Policía Municipal de Huixcolotla presentaron su renuncia, generando un vacío de autoridad que obligó a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) a asumir de inmediato el control de la seguridad en el municipio.

El titular de la SSP, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que se investigará a fondo la posible colusión de elementos con grupos delictivos, mientras que el secretario de Gobierno, Samuel Aguilar Pala, reveló que los alcaldes de Huixcolotla y Eloxochitlán solicitaron protección estatal tras recibir amenazas.

“Ellos temen por su vida”, reconoció Aguilar Pala, en medio de una creciente preocupación por la violencia en la región.

