Cerrar X
tjnr_064f3132b9
Nacional

Riña en carrera de caballos deja al menos 7 muertos en Chihuahua

Una carrera de caballos terminó en tragedia luego de que una riña derivara en un enfrentamiento armado que dejó al menos siete personas muertas

  • 16
  • Noviembre
    2025

Una carrera de caballos realizada la tarde de este sábado en el carril Santa Teresa, sobre la carretera Parral–Jiménez, en Chihuahua, terminó en tragedia luego de que una riña derivara en un enfrentamiento armado que dejó al menos siete personas muertas.

De acuerdo con los primeros informes, la violencia se desató cuando un hombre disparó contra dos asistentes que consumían cerveza.

En respuesta, otro sujeto accionó un rifle, lo que desató un intercambio de disparos en plena competencia. En el lugar fueron hallados los cuerpos de siete personas, cifra que aún no ha sido confirmada oficialmente y que podría aumentar, según fuentes locales.

Entre las víctimas estaría Benito N., señalado como objetivo criminal y presuntamente vinculado a una masacre previa en el carril de Maturana, donde cuatro personas murieron, incluido un menor de edad.

Tras el violento episodio, se implementó un operativo especial de vigilancia en todos los accesos carreteros a Parral.

En la zona fueron desplegados elementos de la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones, el Ejército y la Policía Municipal para controlar los ingresos provenientes de la Vía Corta, Jiménez, Matamoros y El Granillo.

El Gobierno Municipal informó que estas medidas buscan inhibir la entrada de personas con posibles intenciones delictivas y reforzar la seguridad en la región. El operativo se mantendrá activo “mientras sea necesario”, indicaron las autoridades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_17_T123300_538_312674f94c
Suman 76 muertos en 180 tiroteos registrados en Estados Unidos
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_02_AM_12b4e3ef39
Gen Z realiza movilización contra la impunidad y la violencia
Whats_App_Image_2025_11_16_at_2_39_49_PM_727853a397
Llenan peregrinaciones la Basílica a un mes del Día de la Virgen
publicidad

Últimas Noticias

AP_25322032048184_ad36b972c6
Trump demanda a California por ley que prohíbe máscaras a agentes
INFO_7_UNA_FOTO_23_9a97b67e8a
Celebran con cabalgata aniversario de fundación de Santa Catarina
nacional_marcha_gen_z_51dd8d15d3
PRI ofrece defensa legal a detenidos tras marcha en el Zócalo
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×