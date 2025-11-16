Riña en carrera de caballos deja al menos 7 muertos en Chihuahua

Una carrera de caballos realizada la tarde de este sábado en el carril Santa Teresa, sobre la carretera Parral–Jiménez, en Chihuahua, terminó en tragedia luego de que una riña derivara en un enfrentamiento armado que dejó al menos siete personas muertas.

De acuerdo con los primeros informes, la violencia se desató cuando un hombre disparó contra dos asistentes que consumían cerveza.

En respuesta, otro sujeto accionó un rifle, lo que desató un intercambio de disparos en plena competencia. En el lugar fueron hallados los cuerpos de siete personas, cifra que aún no ha sido confirmada oficialmente y que podría aumentar, según fuentes locales.

Entre las víctimas estaría Benito N., señalado como objetivo criminal y presuntamente vinculado a una masacre previa en el carril de Maturana, donde cuatro personas murieron, incluido un menor de edad.

Tras el violento episodio, se implementó un operativo especial de vigilancia en todos los accesos carreteros a Parral.

En la zona fueron desplegados elementos de la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones, el Ejército y la Policía Municipal para controlar los ingresos provenientes de la Vía Corta, Jiménez, Matamoros y El Granillo.

El Gobierno Municipal informó que estas medidas buscan inhibir la entrada de personas con posibles intenciones delictivas y reforzar la seguridad en la región. El operativo se mantendrá activo “mientras sea necesario”, indicaron las autoridades.

