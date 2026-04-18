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Nacional

Balacera en bar de Ayala deja ocho muertos en Morelos

Un enfrentamiento armado en un bar de Ayala, Morelos dejó ocho personas muertas, entre ellas una mujer; el lugar operaba de forma irregular

  • 18
  • Abril
    2026

Ocho personas murieron, entre ellas una mujer, tras un enfrentamiento a balazos registrado la madrugada de este sábado dentro de un bar en el municipio de Ayala, Morelos, informaron autoridades policiacas.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 horas en el establecimiento con razón social “El Rincón de la Banda”, ubicado en la comunidad de Anenecuilco.

De acuerdo con los primeros reportes, las detonaciones se habrían originado al interior del local, lo que provocó la movilización inmediata de vecinos y cuerpos de seguridad.

Tras las llamadas de emergencia, elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Ejército mexicano y Guardia Nacional acudieron al sitio, donde aseguraron el área para permitir el trabajo de peritos y personal forense.

La Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de los cuerpos a través del Servicio Médico Forense (Semefo), confirmando de manera preliminar ocho personas sin vida en el lugar.

La zona fue acordonada mientras continuaban las diligencias ministeriales.

Posible enfrentamiento interno

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos informó que el hecho ocurrió en un establecimiento que no contaba con licencia de funcionamiento municipal y que operaba de manera irregular.

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Autoridades señalaron que las primeras líneas de investigación apuntan a un posible enfrentamiento entre personas armadas dentro del bar, aunque aclararon que será la Fiscalía la encargada de determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

El gobierno estatal recordó que se mantienen operativos interinstitucionales para la clausura de bares y centros nocturnos irregulares, conocidos como “giros negros”, en distintos municipios de la entidad.

Según datos oficiales, en recientes jornadas se han clausurado decenas de establecimientos en municipios como Cuautla, Jiutepec, Emiliano Zapata y Yautepec, como parte de una estrategia de control de la actividad nocturna.

La Fiscalía Regional Oriente informó que continúa con las diligencias técnico-legales en el lugar, mientras la Agencia de Investigación Criminal realiza entrevistas y recolección de indicios para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas. Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables del ataque armado.


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