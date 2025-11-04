Esposa de Carlos Manzo se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional

Tres días después del asesinato de su esposo, la viuda del alcalde de Uruapan, Michoacán, se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

Grecia Itzel Quiroz García llegó este martes por la tarde al recinto federal escoltada por 14 elementos de la Guardia Nacional, esto con el fin de presentarle de primera mano la situación política de la entidad.

Además de la presencia de estos elementos de seguridad, también hubo personal del Estado Mayor Presidencial custodiando los accesos del Palacio Nacional.

Cabe señalar que Quiroz fue propuesta por el cabildo de Uruapan para ser la alcaldesa interina. La propuesta ya fue enviada el Congreso Estatal de Michoacán y se encuentra en espera de ser analizado y aprobado.

Recordemos que el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, falleció este sábado 1 de noviembre en el centro de la ciudad, luego de que fue víctima de un ataque directo durante el festejo por el Día de Muertos.

