Cerrar X
Grecia_Quiroz_b34e7ccd42
Nacional

Esposa de Carlos Manzo se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional

Grecia Quiroz llegó este martes por la tarde al recinto federal, esto con el fin de presentarle de primera mano la situación política de la entidad

  • 04
  • Noviembre
    2025

Tres días después del asesinato de su esposo, la viuda del alcalde de Uruapan, Michoacán, se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

Grecia Itzel Quiroz García llegó este martes por la tarde al recinto federal escoltada por 14 elementos de la Guardia Nacional, esto con el fin de presentarle de primera mano la situación política de la entidad.

Además de la presencia de estos elementos de seguridad, también hubo personal del Estado Mayor Presidencial custodiando los accesos del Palacio Nacional.

Cabe señalar que Quiroz fue propuesta por el cabildo de Uruapan para ser la alcaldesa interina. La propuesta ya fue enviada el Congreso Estatal de Michoacán y se encuentra en espera de ser analizado y aprobado.

Recordemos que el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, falleció este sábado 1 de noviembre en el centro de la ciudad, luego de que fue víctima de un ataque directo durante el festejo por el Día de Muertos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_05_T130303_893_313c82a4e5
Acoso sufrido por la presidenta es hecho reprobable: Gobernación
alcalde_nueva_york_sheinbaum_c35ea809fb
Para el análisis el resultado electoral en Nueva York: Sheinbaum
miss_universo_sheinbaum_2b9c8eeb4b
Respalda México a Fátima Bosch por enfrentar acoso con valentía
publicidad

Últimas Noticias

escena_anahi_5675863dc5
Anahí se adelanta a la Navidad y pone su pino
nacional_grecia_quiroz_37c7886645
Grecia Quiroz llega a Uruapan con fuerte seguridad
Whats_App_Image_2025_11_05_at_4_08_36_PM_2c864b81d8
Alumno entra armado a secundaria y amenaza a maestra y compañeras
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×