EUA reitera recompensa de US$10 millones por hijos de 'El Chapo'

La agencia HSI de EUA mantiene una recompensa de hasta $10 millones de dólares para capturar a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar

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La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) reiteró la recompensa de hasta $10 millones de dólares por información que permita la captura de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y señalados como los principales líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

A través de sus redes sociales, la dependencia recordó que ambos permanecen prófugos y son buscados por autoridades estadounidenses y mexicanas. Además, advirtió que deben ser considerados armados y peligrosos, por lo que pidió a la población no intentar detenerlos y reportar cualquier información a las autoridades.

TWO DOWN AND TWO TO GO WITH $10M REWARD!



These infamous brothers, known as “Los Chapitos,” inherited drug trafficking networks from their notorious father Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.



Ivan Archivaldo Guzmán Salazar and Jesus Alfredo Guzmán Salazar remain at large, and there… pic.twitter.com/Xj7imc1zzt — Homeland Security Investigations (@HSI_HQ) July 6, 2026

HSI recordó que la recompensa fue anunciada originalmente en 2023. En el caso de Iván Archivaldo Guzmán, el Gobierno de Estados Unidos ofrece hasta $10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

Posteriormente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) extendió una recompensa por la misma cantidad para localizar a Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Las autoridades estadounidenses acusan a ambos de dirigir operaciones de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos, además de participar en lavado de dinero, adquisición de armas, sobornos a funcionarios, secuestros, homicidios y agresiones contra integrantes de corporaciones de seguridad y grupos rivales.

Acusaciones siguen vigentes

El 6 de abril de 2023, un tribunal del Distrito Norte de Illinois emitió órdenes de arresto contra Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán por conspiración para distribuir drogas, dirigir una organización criminal y lavar recursos de procedencia ilícita.

Las investigaciones estadounidenses los identifican como los actuales operadores de Los Chapitos, estructura que heredó parte del control del Cártel de Sinaloa tras la captura y condena de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Cabe recordar que Ovidio Guzmán fue detenido en enero de 2023 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde comenzó a colaborar con las autoridades.

Por su parte, Joaquín Guzmán López fue capturado el 25 de julio de 2024 junto con Ismael "El Mayo" Zambada. En diciembre de 2025 se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

Durante ese proceso judicial se estableció que Joaquín Guzmán organizó el secuestro de "El Mayo" Zambada para entregarlo a las autoridades estadounidenses en un intento por obtener beneficios legales, aunque el Gobierno de Estados Unidos aclaró que no recibiría ninguna recompensa por esa acción.

Hasta ahora, la sentencia de Ovidio Guzmán permanece programada para el 27 de julio de 2026, mientras que la próxima audiencia de Joaquín Guzmán López está prevista para el 31 de agosto de 2026.