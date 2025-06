Exige México a EUA pruebas sobre lavado de dinero en tres bancos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió este jueves al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que entregue pruebas contundentes sobre las acusaciones de lavado de dinero que involucran a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que, hasta el momento, el gobierno de México no ha recibido documentación probatoria alguna.

“Si ustedes leen lo que se publicó ayer, no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, apuntó.

"No hay impunidad, pero tampoco subordinación"

Sheinbaum dejó en claro que su administración no protegerá a nadie si existen elementos suficientes, pero tampoco procederá con base en presunciones.

“Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar. Esa es nuestra posición”, remarcó.

Recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, acusado por Estados Unidos y luego exonerado tras no demostrarse las acusaciones.

Además, afirmó con firmeza que México es un país soberano y no se subordina a ninguna potencia extranjera.

“No somos piñata de nadie. México es un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. La relación con EUA es de iguales”, sostuvo.

🗣️La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que, hasta el momento, "no hay pruebas" sobre las acusaciones del Departamento del Tesoro sobre tres financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector. pic.twitter.com/2Zkn59hnEh — El Horizonte (@ElHorizontemx) June 26, 2025

Cabe recordar que el Departamento del Tesoro de EUA, anunció el miércoles sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector, acusándolos de participar en el lavado de millones de dólares presuntamente ligados al tráfico de opioides sintéticos como el fentanilo.

La acción forma parte de la implementación de la Ley FEND Off Fentanyl, una normativa que amplía las capacidades del gobierno estadounidense para combatir el blanqueo de capitales asociado al narcotráfico.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que estas instituciones financieras estarían facilitando operaciones para cárteles mexicanos, a los que responsabilizó por la crisis de opioides en su país.

“Están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles”, afirmó.

México defiende solidez de su sistema financiero

Frente a los señalamientos, la titular del Poder Ejecutivo federal aseguró que el sistema financiero mexicano es sólido y mantiene acciones firmes contra el lavado de dinero.

“México tiene muchas acciones contra el lavado de dinero. Pero para acompañar cualquier proceso internacional, se necesitan pruebas, no solo declaraciones”, concluyó.

El gobierno federal continuará solicitando a Estados Unidos el envío formal de evidencia que justifique las acusaciones, a fin de que puedan iniciarse acciones conforme a la ley mexicana.

Comentarios