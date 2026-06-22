Exige Sheinbaum a mineras canadienses cumplir normas ambientales

Además de señalar presuntos vínculos con grupos criminales, Claudia Sheinbaum indicó que lo principal son los incumplimientos ambientales

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las empresas mineras canadienses que operan en México deben cumplir con los mismos estándares ambientales y de remediación que observan en su país de origen, al referirse a diversas denuncias relacionadas con su actividad en territorio nacional.

Señaló que existen investigaciones en curso sobre algunos casos denunciados públicamente, aunque aclaró que hasta el momento no hay elementos concluyentes que acrediten vínculos con grupos criminales.

Investigan denuncias difundidas en medios

Sobre señalamientos contra empresas como Vizsla Silver y Orla Mining, relacionadas presuntamente con actos de violencia o contactos con grupos delictivos, indicó que esos casos son revisados por las autoridades de seguridad.

“Hay dos casos que está investigando el Gabinete de Seguridad que han sido denunciados en los medios de comunicación”, explicó.

Sin embargo, puntualizó que las acusaciones no han sido formalizadas directamente ante las instituciones correspondientes.

Más allá de las denuncias de seguridad, Sheinbaum afirmó que la principal preocupación del gobierno federal se encuentra en los pendientes ambientales que mantienen algunas compañías mineras.

“Más bien el tema es que cumplan con los criterios ambientales y las medidas de mitigación y remediación que cumplen en Canadá y que muchas veces no cumplen en México”, sostuvo.

Reveló que abordó personalmente el tema con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

“Se lo dije yo personalmente al ministro Carney”, afirmó.

México presentó lista de irregularidades

Informó que la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, entregó a autoridades canadienses una relación de problemáticas detectadas en proyectos mineros.

“Alicia Bárcena envió una lista de problemáticas de mineras canadienses en México que no han acabado de cumplir con la remediación o los impactos ambientales”, explicó.

Añadió que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mantienen vigilancia permanente sobre estos casos.

Reiteró que cualquier empresa que enfrente amenazas, extorsiones o delitos debe acudir ante las autoridades correspondientes.

“Tienen que hablar con la autoridad en caso de que haya alguna amenaza, alguna solicitud o algún delito”, señaló.

Insistió en que el gobierno continuará supervisando tanto el cumplimiento ambiental como las condiciones de seguridad en las zonas donde operan compañías extranjeras, particularmente aquellas vinculadas al sector minero.