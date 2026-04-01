Explosión por carambola deja dos muertos y 19 heridos en Colombia

Al menos ocho vehículos participaron este miércoles en un choque múltiple que dejó dos muertos y 19 heridos en una carretera de Colombia.

Estos hechos ocurrieron durante las primeras horas en la vía que comunica a Ziparquirá y Ubaté.

El gobernador de Cundinamarca, Emilio Rey, señaló como causa del accidente que uno de los vehículos involucrados, que transportaba leche, se quedó sin frenos.

Esta es una situación que nos enluta. El balance inicial que tenemos a esta hora es de 19 personas heridas (que están siendo atendidas en los hospitales de Zipaquirá, Cajicá y la Clínica de la Sabana) y dos fallecidas, tras la emergencia registrada en la mañana de este miércoles… pic.twitter.com/jhWxwYr6ho — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) April 1, 2026

Identifican a las víctimas del choque múltiple

En su publicación, el gobernador detalló que uno de los vehículos era una motocicleta y que las personas que resultaron heridas fueron trasladadas hacia los hospitales de Zipaquirá, Cajicá y la Clínica de la Sabana.

De acuerdo con la información entregada por nuestro Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), los heridos tras el fatal accidente a la altura del peaje Casa Blanca (en el municipio de Cogua), que ya ascienden a 19, han sido trasladados así:



El Hospital Regional de… pic.twitter.com/QCWPCxstOq — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) April 1, 2026

Detalló que las víctimas fueron identificadas, así como en el nosocomio en el que ahora reciben atención médica:

Hospital Regional de Zipaquirá

Luz Marina Castellanos, María Paula Méndez

Bárbara Rosa Salcedo

Mónica Julieth Zapata

Nubia del Pilar Nieto Mateuz

Hernán Sebastián Valencia

Nicol Valeria Triana Rojas

Harold Estiben Triana

Laura Arengo

Sandra Milena Rojas Castro

Nelson Emiro Chasavo

Adolfo Pacheco

Dos más que siguen sin ser identificados.

Hospital Funcional de Zipaquirá

Joel Alejandro Forero Nieto

Kelly Johana García Santiesteban

Clínica Cajicá

María del Carmen Salazar

Hospital San Luis de Cajicá

Jonathan Silva Santiesteban

Al menos 11 ambulancias, bomberos y agentes policiales están desplegados en la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

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