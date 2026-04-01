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Internacional

Explosión por carambola deja dos muertos y 19 heridos en Colombia

El gobernador de Cundinamarca, Emilio Rey, señaló como causa del accidente que el vehículo responsable se quedó sin frenos

  • 01
  • Abril
    2026

Al menos ocho vehículos participaron este miércoles en un choque múltiple que dejó dos muertos y 19 heridos en una carretera de Colombia.

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Estos hechos ocurrieron durante las primeras horas en la vía que comunica a Ziparquirá y Ubaté.

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El gobernador de Cundinamarca, Emilio Rey, señaló como causa del accidente que uno de los vehículos involucrados, que transportaba leche, se quedó sin frenos. 

Identifican a las víctimas del choque múltiple

En su publicación, el gobernador detalló que uno de los vehículos era una motocicleta y que las personas que resultaron heridas fueron trasladadas hacia los hospitales de Zipaquirá, Cajicá y la Clínica de la Sabana.

Detalló que las víctimas fueron identificadas, así como en el nosocomio en el que ahora reciben atención médica:

Hospital Regional de Zipaquirá

  • Luz Marina Castellanos, María Paula Méndez
  • Bárbara Rosa Salcedo
  • Mónica Julieth Zapata
  • Nubia del Pilar Nieto Mateuz
  • Hernán Sebastián Valencia
  • Nicol Valeria Triana Rojas
  • Harold Estiben Triana
  • Laura Arengo
  • Sandra Milena Rojas Castro
  • Nelson Emiro Chasavo
  • Adolfo Pacheco
  • Dos más que siguen sin ser identificados.

Hospital Funcional de Zipaquirá 

  • Joel Alejandro Forero Nieto
  • Kelly Johana García Santiesteban

Clínica Cajicá 

  • María del Carmen Salazar

Hospital San Luis de Cajicá

  • Jonathan Silva Santiesteban

Al menos 11 ambulancias, bomberos y agentes policiales están desplegados en la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

 

 

 

 

 


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