Explosión por carambola deja dos muertos y 19 heridos en Colombia
El gobernador de Cundinamarca, Emilio Rey, señaló como causa del accidente que el vehículo responsable se quedó sin frenos
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Abril
2026
Al menos ocho vehículos participaron este miércoles en un choque múltiple que dejó dos muertos y 19 heridos en una carretera de Colombia.
Estos hechos ocurrieron durante las primeras horas en la vía que comunica a Ziparquirá y Ubaté.
El gobernador de Cundinamarca, Emilio Rey, señaló como causa del accidente que uno de los vehículos involucrados, que transportaba leche, se quedó sin frenos.
Esta es una situación que nos enluta. El balance inicial que tenemos a esta hora es de 19 personas heridas (que están siendo atendidas en los hospitales de Zipaquirá, Cajicá y la Clínica de la Sabana) y dos fallecidas, tras la emergencia registrada en la mañana de este miércoles… pic.twitter.com/jhWxwYr6ho— Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) April 1, 2026
Identifican a las víctimas del choque múltiple
En su publicación, el gobernador detalló que uno de los vehículos era una motocicleta y que las personas que resultaron heridas fueron trasladadas hacia los hospitales de Zipaquirá, Cajicá y la Clínica de la Sabana.
De acuerdo con la información entregada por nuestro Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), los heridos tras el fatal accidente a la altura del peaje Casa Blanca (en el municipio de Cogua), que ya ascienden a 19, han sido trasladados así:— Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) April 1, 2026
El Hospital Regional de… pic.twitter.com/QCWPCxstOq
Detalló que las víctimas fueron identificadas, así como en el nosocomio en el que ahora reciben atención médica:
Hospital Regional de Zipaquirá
- Luz Marina Castellanos, María Paula Méndez
- Bárbara Rosa Salcedo
- Mónica Julieth Zapata
- Nubia del Pilar Nieto Mateuz
- Hernán Sebastián Valencia
- Nicol Valeria Triana Rojas
- Harold Estiben Triana
- Laura Arengo
- Sandra Milena Rojas Castro
- Nelson Emiro Chasavo
- Adolfo Pacheco
- Dos más que siguen sin ser identificados.
Hospital Funcional de Zipaquirá
- Joel Alejandro Forero Nieto
- Kelly Johana García Santiesteban
Clínica Cajicá
- María del Carmen Salazar
Hospital San Luis de Cajicá
- Jonathan Silva Santiesteban
Al menos 11 ambulancias, bomberos y agentes policiales están desplegados en la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes.
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