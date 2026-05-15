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Taylor Swift está invitando de esta particular manera a su boda

La estrategia también tendría como objetivo impedir que las invitaciones terminen circulando en redes sociales o plataformas digitales antes del evento.

  • 15
  • Mayo
    2026

Taylor Swift estaría organizando personalmente las invitaciones para su boda con Travis Kelce, luego de que surgieran filtraciones y rumores sobre la fecha y ubicación del evento.

De acuerdo con reportes de TMZ, la cantante ha decidido evitar las tradicionales tarjetas “save the date” y, en su lugar, comenzó a llamar directamente a celebridades y amigos cercanos para invitarlos a la ceremonia. 

Taylor Swift busca mantener boda en secreto

Según fuentes citadas por medios estadounidenses, la cantante quiere mantener bajo estricta privacidad los detalles de su boda con el jugador de la NFL.

Por ello, además de hacer llamadas personales, el equipo de Taylor Swift estaría coordinando invitaciones discretas para evitar filtraciones en redes sociales o medios de espectáculos. 

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Los invitados únicamente habrían recibido instrucciones para mantener flexibles sus agendas durante el verano, sin revelar todavía la fecha exacta ni el lugar de la ceremonia.

La cantante evita invitaciones tradicionales

TMZ reportó que Taylor Swift optó por un método más personal y reservado para contactar a los asistentes de la boda, especialmente a invitados famosos.

La estrategia también tendría como objetivo impedir que las invitaciones terminen circulando en redes sociales o plataformas digitales antes del evento.

Compromiso de Taylor Swift entra en top 10 de likes en Instagram

Desde hace meses, la relación entre Swift y Kelce ha generado atención internacional, especialmente después de que ambos confirmaran su compromiso en 2025.

Rumores apuntan a boda en verano

Aunque la pareja no ha confirmado públicamente la fecha del enlace, distintos medios estadounidenses aseguran que la boda podría celebrarse durante el verano de 2026 en Nueva York. 

Las especulaciones crecieron recientemente luego de que Taylor Swift apareciera en distintos eventos usando atuendos blancos, lo que algunos fans interpretaron como señales relacionadas con la boda. 

Además, la cantante y Travis Kelce fueron vistos recientemente en Londres y Grecia asistiendo a eventos privados y bodas de amigos cercanos.


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