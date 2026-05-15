Renuncia de director de Pemex no fue por derrame en Golfo: CSP

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la renuncia de Víctor Rodríguez Padilla a la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex) estuviera relacionada con la crisis ambiental provocada por el derrame de hidrocarburos registrado en Veracruz.

La mandataria federal explicó que la salida del funcionario obedeció a un acuerdo previo y a su intención de regresar a la vida académica tras permanecer un año y medio al frente de la empresa productiva del Estado.

“No, no tuvo que ver con eso. Ayer lo expliqué en el video. Víctor Rodríguez Padilla, el doctor Víctor Rodríguez Padilla, lo conozco desde hace mucho tiempo”, afirmó Sheinbaum.

Lee la nota completa: Sheinbaum anuncia que Víctor Rodríguez deja la dirección de Pemex

Relató que conoce a Rodríguez Padilla desde su etapa universitaria en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde ambos estudiaron Física y posteriormente coincidieron en estudios de posgrado.

“Fuimos colegas. Estudiamos juntos en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él estudió Física también. Estudiamos la misma maestría”, recordó.

Explicó que mientras Rodríguez Padilla realizó un doctorado en Francia, ella continuó sus estudios en Estados Unidos, posteriormente ambos colaboraron en proyectos académicos y publicaron artículos especializados en materia energética.

“Cuando gané la Presidencia lo invité. Le dije: ‘Ayúdame, incorpórate’, porque es un gran técnico, conoce petróleo, conoce electricidad”, comentó.

Un acuerdo temporal en Pemex

De acuerdo con Sheinbaum, Rodríguez Padilla dejó claro desde el inicio que no pretendía permanecer los seis años del sexenio en la dirección de Pemex.

“Me dijo que sí, pero que era académico y quería ayudar un tiempo, no quedarse los seis años. Me dijo un año y medio”, señaló.

Agregó que incluso intentó convencerlo de permanecer más tiempo en el cargo, aunque finalmente decidió regresar al ámbito académico.

“Le dije que se fuera al Instituto de Energías Limpias, que es parte de la Comisión Federal de Electricidad”, indicó.

Además, defendió la gestión de Rodríguez Padilla y destacó avances relevantes en la restructuración interna de Pemex, particularmente en la integración de subsidiarias y la consolidación operativa de la empresa.

“Pemex estaba dividido como en tres subempresas y Víctor lo que hizo fue unir en una sola empresa con su integración vertical”, explicó.

Aseguró que el proceso implicó cambios administrativos, operativos y legales de gran complejidad, además de una nueva estrategia financiera.

En ese sentido, destacó la reducción de la deuda de la petrolera durante la actual administración.

“El presidente López Obrador bajó como 10% la deuda de Pemex y nosotros la bajamos en otros 20 mil millones de dólares”, sostuvo.

Indicó que este trabajo se realizó de manera conjunta entre Pemex, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía.

Planeación estratégica para Pemex

Otro de los puntos que resaltó fue la elaboración de una planeación estratégica de mediano plazo para la empresa, con metas mensuales y sistemas de seguimiento financiero y operativo.

“Tenemos un documento y una base de datos de cuáles son los ingresos de Pemex, cuáles son los egresos de Pemex, cuáles son las metas de Pemex cada mes”, detalló.

Señaló que entre los desafíos que enfrenta la empresa se encuentran la consolidación de la producción petrolera, el fortalecimiento de la petroquímica, la exploración de nuevos campos y la transición energética en materia de gas natural y refinación.

Juan Carlos Carpio asumirá el relevo

La titular del Poder Ejecutivo Federal informó que propuso a Juan Carlos Carpio como nuevo director general de Pemex, decisión que aún deberá ser aprobada por el Consejo de Administración de la empresa.

Carpio se desempeñaba como director de Finanzas de la petrolera y participó en el proceso de reorganización administrativa y manejo de deuda.

“Él ayudó a todo el proceso de consolidación de la empresa como una sola empresa”, explicó Sheinbaum.

Añadió que uno de los objetivos de la nueva etapa será reducir el número de filiales de Pemex.

“Tenemos el reto ahora de quitar las filiales de Pemex, que solamente queden cuatro o cinco de las 40 que tiene”, dijo.

En una carta difundida tras su salida, Víctor Rodríguez Padilla destacó algunos de los resultados obtenidos durante su administración.

“En mi gestión se redujo la deuda financiera de Pemex en alrededor de 23 mil millones de dólares”, señaló en el documento.

También aseguró que continuaba el proceso de simplificación y reorganización de filiales para fortalecer la operación de la empresa tanto en México como en el extranjero.

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