Busca presidenta alianza con U2 para apoyar a jóvenes músicos

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con Bono y The Edge, integrantes de la banda irlandesa U2, durante la Asamblea General de la Street Child World Cup celebrada en la Ciudad de México, donde dialogaron sobre proyectos sociales y el impulso a las juventudes.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal habló sobre la reunión que mantuvo con los músicos, quienes participaron como embajadores del torneo internacional enfocado en la promoción de los derechos de niñas, niños y jóvenes de 21 países.

“Fue muy agradable conocerlos, además en este ambiente donde jóvenes de distintos lugares del mundo se encuentran por la pasión del futbol y sus derechos”, expresó Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Destacó la trayectoria de Bono como impulsor de distintas causas humanitarias y progresistas a nivel internacional, además de reconocer el papel de U2 en iniciativas de carácter social.

“Bono, su cantante, es conocido por impulsar causas progresistas en el mundo y acercarse a los pueblos que tienen una situación difícil”, comentó.

Sheinbaum aseguró que la presencia de figuras internacionales en este tipo de eventos ayuda a visibilizar las transformaciones sociales que vive México.

“Qué bueno que personalidades de este calibre vengan a México y conozcan qué estamos haciendo, de la transformación, que sean voceros en todo el mundo de las grandes transformaciones que está viviendo México”, afirmó.

Lee la nota completa: Sheinbaum sorprende al aparecer con U2 en evento de CDMX

Sheinbaum plantea proyecto para jóvenes músicos

La jefa del Ejecutivo Federal reveló que durante la conversación propuso a Bono y The Edge explorar una colaboración enfocada en jóvenes mexicanos, particularmente en el ámbito musical.

Aunque no dio detalles específicos del proyecto, explicó que la idea está inspirada en iniciativas impulsadas por la agrupación en Irlanda para apoyar nuevos talentos y fomentar oportunidades culturales entre las juventudes.

“Les planteamos si podíamos trabajar conjuntamente en algunos programas para jóvenes mexicanos”, señaló.

Bono y The Edge expresan admiración por Sheinbaum

En un video difundido posteriormente por la Presidencia de la República, Bono y The Edge manifestaron su simpatía hacia la mandataria mexicana y reconocieron algunas de las políticas implementadas por su administración.

“Tan fan de ti”, le dijo The Edge a Sheinbaum durante el encuentro.

Por su parte, Bono destacó temas como el aumento al salario mínimo y la atención médica universal impulsados por el gobierno mexicano.

Street Child World Cup reúne a jóvenes de 21 países

El encuentro entre la titular del Poder Ejecutivo Federal y los músicos ocurrió en el marco de la Asamblea General de la Street Child World Cup, iniciativa internacional que utiliza el futbol como herramienta para promover los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable.

La edición realizada en la Ciudad de México reunió a jóvenes de distintos países y contó con la participación de activistas, organizaciones sociales y figuras internacionales vinculadas a causas humanitarias.

Sheinbaum destacó que este tipo de espacios fortalecen la inclusión y la visibilidad de las juventudes.

“Es muy bueno que jóvenes de distintas partes del mundo se encuentren para defender sus derechos y compartir experiencias”, concluyó.

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