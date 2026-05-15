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Propone Gobierno escuelas de futbol en clubes de Liga MX

Claudia Sheinbaum destacó modelos como la Cantera de Pumas y la Universidad del Futbol de Pachuca, y señaló que el objetivo es impulsar nuevos talentos

  • 15
  • Mayo
    2026

De cara al Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó este viernes la posibilidad de que todos los clubes de la Primera División del futbol mexicano abran escuelas y centros de formación para niñas, niños y jóvenes.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que la propuesta surge como una visión a largo plazo para fortalecer el desarrollo deportivo en el país y acercar a las nuevas generaciones al futbol desde edades tempranas.

“Sería muy hermoso, la verdad, que todos los clubes de futbol del país que están en la primera división tuvieran escuelas de futbol y que las niñas y los niños de todo el país, que les gusta tanto este deporte, que quisieran dedicarse al deporte, pues fueran parte de una gran escuela”, expresó.

Sheinbaum señaló que la Copa Mundial de 2026 representa una oportunidad histórica para construir proyectos permanentes en beneficio de la niñez y juventud mexicana, más allá de la organización del torneo.

Consideró que el desarrollo de academias deportivas podría convertirse en una plataforma para detectar y formar nuevos talentos que en el futuro integren a la Selección Mexicana.

“En donde de ahí salgan los talentos para la Selección Nacional, eso sería un gran legado de la Copa del Mundo para México”, sostuvo.

Añadió que el futbol puede convertirse en una herramienta social importante para fortalecer la integración comunitaria y abrir oportunidades a jóvenes en distintas regiones del país.

Pumas y Pachuca, ejemplos del modelo

Como referencia, Sheinbaum mencionó proyectos consolidados como la Cantera del Club Universidad Nacional y la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte del Grupo Pachuca, instituciones que han desarrollado procesos de formación deportiva y académica.

Recordó además que sus hijos, Mariana Ímaz Sheinbaum y Rodrigo Ímaz Gispert, practicaron futbol durante su infancia, experiencia que le permitió conocer de cerca el impacto positivo del deporte en la formación de niñas y niños.

“Que no sea solo negocio”

Aunque aclaró que se trata de una opinión personal y no de una intervención directa en las decisiones de la Federación Mexicana de Futbol, Sheinbaum llamó a los clubes a mantener una visión más social del deporte.

“Porque muchas veces se van solamente por el negocio, que es un negocio, pero que no solo sea el dinero”, comentó.

Insistió en que el futbol mexicano puede fortalecer su vínculo con la sociedad a través de proyectos comunitarios y de formación integral.

“Que también tenga que ver con un vínculo, desde las niñas y los niños, hasta la Selección Nacional”, agregó.

Sheinbaum no irá al partido inaugural

En otro tema relacionado con el Mundial 2026, la jefa del Ejecutivo federal reiteró que no asistirá al partido inaugural del torneo, el cual se disputará en el Estadio Ciudad de México.

No obstante, señaló que aún analiza la posibilidad de seguir algunos encuentros desde el Zócalo capitalino junto a la afición.

Además, adelantó que próximamente se dará a conocer a la joven ganadora del boleto especial para acudir al juego inaugural de la Copa del Mundo.

México prepara plataforma turística para visitantes

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, anunció que el próximo 21 de mayo será presentada una aplicación móvil dirigida a visitantes internacionales que acudirán al Mundial 2026.

La herramienta buscará ofrecer información turística, cultural y de movilidad para quienes visiten México durante la justa mundialista que se celebrará de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá.


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