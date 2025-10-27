Fallece Doña Elodia, la abuelita rescatada en Veracruz

La historia de Doña Elodia Reyes Azuara volvió a conmover a México, pero esta vez por una noticia triste. La mujer, que hace poco más de dos semanas fue rescatada junto a su esposo Hilario Reynosa durante las severas inundaciones en Poza Rica, Veracruz, falleció este lunes 27 de octubre a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con familiares, Doña Elodia no logró recuperarse completamente tras el desastre. Las complicaciones de salud derivadas de haber permanecido varias horas bajo el agua terminaron por debilitarla, pese a que recibía atención médica desde entonces.

Fallece Doña Elodia Reyes Azuara tras #inundaciones en #PozaRica, #Veracruz



Doña Elodia, quien fue captada abrazada a su esposo intentando sobrevivir a las #lluvias del 10 de octubre, murió el 27 de octubre a causa de un paro cardiorrespiratorio.



El caso de la pareja se volvió viral el pasado 10 de octubre, cuando fueron fotografiados abrazados dentro de su vivienda inundada, aferrados uno al otro mientras esperaban ser auxiliados. La imagen recorrió todo el país y se convirtió en símbolo de amor, fortaleza y esperanza en medio de la tragedia que afectó a cientos de familias veracruzanas.

Sus rescatistas los encontraron en la colonia Morelos, una de las más afectadas por el desbordamiento del río Cazones. Según relató su hija, Martha Elena Lira, ambos intentaron evacuar temprano, pero el nivel del agua subió tan rápido que quedaron atrapados en casa hasta que los equipos de emergencia lograron llegar.

Vecinos y conocidos confirmaron que el cuerpo de Doña Elodia fue velado en la colonia Morelos, sobre la calle Porfirio Díaz, y será trasladado este martes 28 de octubre a Naranjos, su lugar de origen, donde descansará finalmente.

En redes sociales, usuarios expresaron su cariño y admiración hacia esta mujer que se convirtió en símbolo de resiliencia, recordando su historia como una muestra de amor inquebrantable frente a la adversidad.

