Fallece Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Pemex y CFE

Fallece a los 81 años Francisco Rojas Gutiérrez, destacado político priísta que ocupó diversos cargos públicos durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y Enrique Peña Nieto, entre ellos la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirmó la noticia este sábado. Su dirigente nacional, Alejandro Moreno, lamentó el deceso y destacó la trayectoria de Rojas como “un hombre de Estado y un priísta con una larga carrera en el servicio público”.

“Fue director de Pemex y de la CFE, diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura. Envío un abrazo solidario a su familia, amigos y a quienes compartieron con él camino y convicciones. Descanse en paz”, escribió Moreno en redes sociales.

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados también expresó sus condolencias, al igual que los coordinadores Rubén Moreira y Manuel Añorve, quienes recordaron su liderazgo y compromiso con México.

Por su parte, el exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial José Antonio Meade calificó a Rojas Gutiérrez como “una persona extraordinaria: patriota, honorable, sencillo y valiente”, y recordó haber trabajado con él cuando coordinaba al PRI en la Cámara de Diputados.

Contador público egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Francisco Rojas fue miembro del PRI desde la década de 1960.

Ocupó cargos clave como secretario de Finanzas del CEN del PRI, subdirector general de Egresos y coordinador de asesores en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de coordinador general de Control de Gestión en la Secretaría de Programación y Presupuesto.

En 1983, el presidente Miguel de la Madrid lo nombró titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, desde donde impulsó políticas de combate a la corrupción. Posteriormente, en 1987, fue designado director general de Pemex, cargo que ocupó hasta noviembre de 1994.

