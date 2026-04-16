Fallece Miguel Canto a los 78 años campeón mexicano del CMB

El boxeo mexicano perdió a una de sus figuras históricas con la muerte de Miguel Canto a los 78 años, excampeón mundial de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y referente técnico de su división. El ex pugilista falleció en Mérida, Yucatán, dejando un legado que marcó una época dentro del deporte nacional.

Miguel Ángel Canto Solís fue reconocido por su estilo defensivo y precisión en el ring, cualidades que lo llevaron a consolidarse como campeón del mundo durante la década de los setenta y a convertirse en uno de los máximos exponentes del boxeo mexicano.

¿Quién fue Miguel Canto en el boxeo?

Nacido en Mérida en 1948, Canto inició su carrera profesional en 1969 y alcanzó la cima del boxeo en 1975 al conquistar el título mundial mosca del CMB tras vencer al japonés Shoji Oguma.

Durante su reinado, que se extendió hasta 1979, logró 15 defensas exitosas del campeonato, una cifra que lo posicionó entre los campeones más sólidos de su categoría.

Su estilo técnico y su capacidad para controlar el ritmo de las peleas le valieron el reconocimiento internacional, así como su inclusión en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo.

Un legado en el boxeo mexicano

Conocido como el “Pequeño Maestro”, Miguel Canto destacó por su disciplina y estrategia arriba del ring, características que lo diferenciaron de otros campeones de su época.

Su trayectoria contribuyó al posicionamiento de México como una potencia en las divisiones pequeñas, particularmente en el peso mosca, donde el país ha tenido múltiples campeones a lo largo de la historia.

Además de su etapa como boxeador, Canto fue una figura de referencia para generaciones posteriores, siendo considerado uno de los mejores exponentes técnicos en la historia del boxeo nacional.

Reconocimientos y etapa posterior

Tras su retiro, el ex campeón continuó vinculado al deporte y recibió diversos reconocimientos por su carrera, tanto a nivel nacional como internacional.

Su legado quedó reflejado en sus logros deportivos y en su permanencia como uno de los nombres más representativos del boxeo mexicano en el ámbito mundial.

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