Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
miguel_canto_box_01b49c9730
Deportes

Fallece Miguel Canto a los 78 años campeón mexicano del CMB

Durante su reinado, logró 15 defensas exitosas del campeonato, una cifra que lo posicionó entre los campeones más sólidos de su categoría.

  • 16
  • Abril
    2026

El boxeo mexicano perdió a una de sus figuras históricas con la muerte de Miguel Canto a los 78 años, excampeón mundial de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y referente técnico de su división. El ex pugilista falleció en Mérida, Yucatán, dejando un legado que marcó una época dentro del deporte nacional.

Miguel Ángel Canto Solís fue reconocido por su estilo defensivo y precisión en el ring, cualidades que lo llevaron a consolidarse como campeón del mundo durante la década de los setenta y a convertirse en uno de los máximos exponentes del boxeo mexicano.

¿Quién fue Miguel Canto en el boxeo?

Nacido en Mérida en 1948, Canto inició su carrera profesional en 1969 y alcanzó la cima del boxeo en 1975 al conquistar el título mundial mosca del CMB tras vencer al japonés Shoji Oguma.

Durante su reinado, que se extendió hasta 1979, logró 15 defensas exitosas del campeonato, una cifra que lo posicionó entre los campeones más sólidos de su categoría.

Su estilo técnico y su capacidad para controlar el ritmo de las peleas le valieron el reconocimiento internacional, así como su inclusión en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo.

miguel canto box

Un legado en el boxeo mexicano

Conocido como el “Pequeño Maestro”, Miguel Canto destacó por su disciplina y estrategia arriba del ring, características que lo diferenciaron de otros campeones de su época.

Su trayectoria contribuyó al posicionamiento de México como una potencia en las divisiones pequeñas, particularmente en el peso mosca, donde el país ha tenido múltiples campeones a lo largo de la historia.

Además de su etapa como boxeador, Canto fue una figura de referencia para generaciones posteriores, siendo considerado uno de los mejores exponentes técnicos en la historia del boxeo nacional.

miguel canto box

Reconocimientos y etapa posterior

Tras su retiro, el ex campeón continuó vinculado al deporte y recibió diversos reconocimientos por su carrera, tanto a nivel nacional como internacional.

Su legado quedó reflejado en sus logros deportivos y en su permanencia como uno de los nombres más representativos del boxeo mexicano en el ámbito mundial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cfxx_ba0102c6c6
Malinin conquista en Praga su tercer oro mundial consecutivo
EH_UNA_FOTO_2026_03_16_T165955_399_43e5aa4bba
Samuel García se reúne con Julio César Chávez en Nuevo León
Whats_App_Image_2026_02_22_at_1_50_55_AM_1_5c087f75a2
Ryan García domina a Mario Barrios y se corona campeón mundial
publicidad

Últimas Noticias

justin_bieber_nicki_16f788748e
‘Beauty and a Beat’ de JB y Nicki Minaj domina 13 años después
estrategia_mundial_c055684666
Presentan resultados de seguridad y avances para el Mundial
cuba_eua_denuncia_02143391c3
Cuba acusa a EUA de escalar amenazas y planear agresión militar
publicidad

Más Vistas

nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
EH_UNA_FOTO_1_3bc34347b8
Sheinbaum entra al TIME100 2026 como única líder latinoamericana
Logra_Fuerza_Civil_primer_lugar_nacional_en_desempeno_a90dd27ba3
Activan Operativo Muralla en Los Herrera, cinco abatidos
publicidad
×