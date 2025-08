Federación anuncia encuesta acerca de la reforma electoral

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha informado que se creará una encuesta para conocer la opinión del pueblo acerca de la reforma electoral.

“Vamos a hacer una encuesta para ver qué opina el pueblo, para ver qué opina la gente”, afirmó la mandataria federal.

En su conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum informó que se llevará a cabo una encuesta nacional para conocer la opinión ciudadana sobre temas como la reducción de recursos a partidos políticos, la eliminación de diputaciones plurinominales y el futuro del Instituto Nacional Electoral (INE).

“De encuestas previas, a la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas; a la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista, tampoco hace falta”, sostuvo.

Esta encuesta será aplicada por empresas encuestadoras reconocidas, y los resultados se utilizarán para elaborar una propuesta de reforma electoral liderada por Pablo Gómez.

“(Pablo Gómez) ha estado en varias reformas no solo electorales, sino políticas en el país, él conoce mucho del tema y vamos a iniciar con una serie de propuestas”, aseguró Sheinbaum.

Además, se organizarán foros abiertos en conjunto con el Congreso de la Unión para analizar propuestas y escuchar a la ciudadanía.

“Que se abran foros de discusión junto con el Congreso, que se abran foros, que se discuta, que se vea qué planteamiento hay. Desde nuestra perspectiva no debe haber listas de pluris, tampoco debe haber tanto recurso que se destine a los partidos políticos y a las elecciones, que se reconozca la democracia también como el reconocimiento de las mayorías, porque finalmente eso dice la Constitución, y así ha sido en la historia de México”, indicó.

Sheinbaum enfatizó la importancia de la participación ciudadana en este proceso, destacando que los ajustes no deben ser decididos únicamente por especialistas o partidos políticos.

