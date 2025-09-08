Federación garantiza apoyo a migrantes detenidos por ICE
Sheinbaum aseveró que no faltarán recursos para los consulados de México en Estados Unidos ante las injustas redadas del ICE
08
-
Septiembre
2025
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseveró que no faltarán recursos para los consulados de México en Estados Unidos ante las injustas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han afectado a migrantes mexicanos.
“No les va a faltar recurso, lo que se requiera, sale el presupuesto, y si se requiere más recurso para la contratación de abogados o agencias que apoyen a los connacionales, no van a faltar recursos”, afirmó durante su conferencia mañanera.
Sheinbaum informó que en una reciente redada en una planta automotriz en Georgia se reportaron 23 mexicanos detenidos, de los cuales 13 solicitaron apoyo consular.
Además, precisó que en Florida aún permanecen recluidos 19 connacionales en el centro conocido como “Alcatraz de los Caimanes”.
Subrayó que todos los mexicanos detenidos en Estados Unidos, incluso quienes cuentan con permisos de estancia regular, tienen derecho a asistencia consular.
Explicó que, en cada operativo, los consulados reciben instrucciones de contactar de inmediato al ICE, solicitar información y acudir a los centros de detención para brindar apoyo directo a los migrantes.
La mandataria recordó que existe una línea telefónica de atención disponible las 24 horas, los 365 días del año, así como un portal digital para los paisanos.
“No va a faltar recurso para los consulados. Si requieren más presupuesto, se envía más presupuesto. No va a faltar para apoyar a los hermanos migrantes”, enfatizó.
