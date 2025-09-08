Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_08_T100217_253_99d32909a7
Nacional

Federación garantiza apoyo a migrantes detenidos por ICE

Sheinbaum aseveró que no faltarán recursos para los consulados de México en Estados Unidos ante las injustas redadas del ICE

  • 08
  • Septiembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseveró que no faltarán recursos para los consulados de México en Estados Unidos ante las injustas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han afectado a migrantes mexicanos.

“No les va a faltar recurso, lo que se requiera, sale el presupuesto, y si se requiere más recurso para la contratación de abogados o agencias que apoyen a los connacionales, no van a faltar recursos”, afirmó durante su conferencia mañanera.

Sheinbaum informó que en una reciente redada en una planta automotriz en Georgia se reportaron 23 mexicanos detenidos, de los cuales 13 solicitaron apoyo consular.

Además, precisó que en Florida aún permanecen recluidos 19 connacionales en el centro conocido como “Alcatraz de los Caimanes”.

Subrayó que todos los mexicanos detenidos en Estados Unidos, incluso quienes cuentan con permisos de estancia regular, tienen derecho a asistencia consular. 

Explicó que, en cada operativo, los consulados reciben instrucciones de contactar de inmediato al ICE, solicitar información y acudir a los centros de detención para brindar apoyo directo a los migrantes.

La mandataria recordó que existe una línea telefónica de atención disponible las 24 horas, los 365 días del año, así como un portal digital para los paisanos.

“No va a faltar recurso para los consulados. Si requieren más presupuesto, se envía más presupuesto. No va a faltar para apoyar a los hermanos migrantes”, enfatizó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_empleo_550a6cd4bc
Transportes y comunicaciones ‘empujan’ creación de empleos
finanzas_acero_bf898b415e
Pese a aranceles, acero mexicano sigue ‘ganando terreno’ en EUA 
545412086_1239155128251432_2523336112680909243_n_04a0202661
Luis Estrada debuta en series con 'Las Muertas' en streaming
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_5c3dd3bb2a
Descarta Sheinbaum vínculo entre muerte de marino y huachicol
AP_25252504538354_decdbb64fd
Ford llama a revisión casi 1.5 millones de vehículos
banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×