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Nuevo León

Pedirá Escobedo a Federación recursos para 'Triángulo Norte'

El edil aclaró que no es el único municipio afectado con el abandono de las obras, sino también El Carmen, Salinas Victoria, Hidalgo, Mina y Abasolo

  • 18
  • Mayo
    2026

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, dijo que pedirá a la Federación recursos para concluir las obras del distribuidor vial "Triángulo Norte”.

O bien, dijo, se tramitará un préstamo en Banobras para hacer posible la conclusión de los trabajos.

Aseguró que la administración estatal no entregó los 235 millones de pesos para la tercera etapa del distribuidor vial "Triángulo Norte”, que integran la Carretera a Laredo, la Carretera a Colombia y el Libramiento Noreste.

La obra está inconclusa. Si esos recursos se hubieran entregado, se podría concluir en seis meses y así mejorar el estado de la carpeta asfáltica, favorecer conexiones viales más rápidas y acabar con los atorones que a cada momento sufre el transporte de carga.

El "Triángulo Norte" es considerado el centro neurálgico para el movimiento de mercancías a nivel nacional, ya que por ahí accede la movilización de productos que vienen de Laredo.

Si la obra se terminara, la inversión se recuperaría en 10 meses con el ahorro en horas-hombre y el aumento en la productividad.

El edil aclaró que Escobedo no es el único municipio afectado con el abandono de las obras, sino también El Carmen, Salinas Victoria, Hidalgo, Mina y Abasolo, entre otros.

Adelantó que en los próximos días los municipios podrían hacer un anuncio al respecto.


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