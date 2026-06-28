Félix Salgado renuncia a candidatura por gubernatura de Guerrero

Montiel indicó que el senador Saúl Monreal tampoco se había registrado para participar en el proceso interno, tras mantener comunicación con él

Tras finalizar la jornada de inscripción, el senador Félix Salgado Macedonio anunció que renunciaría a la aspiración por la gubernatura de Guerrero.

Al concluir la jornada de registro de aspirantes, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que sostuvo conversaciones con el legislador, quien le manifestó su decisión de no participar en el proceso y de respaldar las reglas internas del partido.

En conferencia de prensa de @PartidoMorenaMx, junto a la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, @CitlaHM, informamos el cierre del registro de aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.



Al cierre del registro se… pic.twitter.com/4l42stsEXN — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 28, 2026

De acuerdo con la dirigente, Salgado Macedonio expresó que priorizaría el proyecto político de Morena por encima de cualquier aspiración personal. Posteriormente, el propio senador señaló que la dirigencia le notificó que su registro no sería aceptado debido a su parentesco con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, de quien es padre.

En el mismo encuentro con medios, Montiel indicó que el senador Saúl Monreal tampoco se había registrado para participar en el proceso interno, tras mantener comunicación con él.

Por otra parte, la dirigente nacional de Morena se pronunció sobre la denuncia presentada por María Felicia Jiménez contra el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.

Señaló que el partido respalda la aplicación de la ley en los casos de violencia contra las mujeres y manifestó que corresponde a las autoridades competentes llevar a cabo las investigaciones y determinar las responsabilidades conforme al marco legal.