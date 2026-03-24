Llega a Congreso solicitud de licencia de Félix Arratia

A pocas horas de haberlo anunciado, la licencia de Félix Arratia de su puesto como alcalde en Juárez, y fuentes confirmaron que sería su esposa Mónica Oyervides la que tome las riendas del municipio en su ausencia.

Fue este martes por la mañana que se dio a conocer la salida de Arratia del municipio de Juárez y, por el momento, se quedaría como encargado de despacho el regidor segundo, Ramiro González.

“Escrito signado por el C. Américo Garza Salinas, Secretario del Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, mediante el cual informa sobre el acuerdo aprobado relativa a la solicitud de licencia para separarse del cargo del Presidente Municipal, C. Félix Guadalupe Arratia Cruz; así como la designación del C. Ramiro Rodríguez González, Regidor Segundo, como encargado del despacho”, se lee en el escrito.

Una fuente legislativa indicó que sí será Mónica Oyervides, esposa de Félix Arratia, quien tome el puesto de alcaldesa sustituta.

Aunque se dice que Félix Arratia estaría tomando la titularidad de la Secretaría de Igualdad e Inclusión ante la posible salida de Martha Herrera, sin embargo, también se especula que podría ser nombrado como Tesorero del Estado.

Según la ley, el gobernador Samuel García tendría hasta el 1 de abril para enviar el nombramiento oficial de quién será el nuevo tesorero, y anteriormente se mencionó que Arratia estaría tomando ese puesto en el estado también.

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