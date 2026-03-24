Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
felix_arratia_solicita_licencia_alcaldia_juarez_190d9ccac0
Nuevo León

Llega a Congreso solicitud de licencia de Félix Arratia

Fuente legislativa indicó que sí será Mónica Oyervides, esposa de Félix Arratia, quien tome el puesto de alcaldesa sustituta

  • 24
  • Marzo
    2026

A pocas horas de haberlo anunciado, la licencia de Félix Arratia de su puesto como alcalde en Juárez, y fuentes confirmaron que sería su esposa Mónica Oyervides la que tome las riendas del municipio en su ausencia.

Fue este martes por la mañana que se dio a conocer la salida de Arratia del municipio de Juárez y, por el momento, se quedaría como encargado de despacho el regidor segundo, Ramiro González.

“Escrito signado por el C. Américo Garza Salinas, Secretario del Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, mediante el cual informa sobre el acuerdo aprobado relativa a la solicitud de licencia para separarse del cargo del Presidente Municipal, C. Félix Guadalupe Arratia Cruz; así como la designación del C. Ramiro Rodríguez González, Regidor Segundo, como encargado del despacho”, se lee en el escrito.

2dcc654e-44e0-44b6-bef5-3d697ec2477d.jpg

Una fuente legislativa indicó que sí será Mónica Oyervides, esposa de Félix Arratia, quien tome el puesto de alcaldesa sustituta.

Aunque se dice que Félix Arratia estaría tomando la titularidad de la Secretaría de Igualdad e Inclusión ante la posible salida de Martha Herrera, sin embargo, también se especula que podría ser nombrado como Tesorero del Estado.

Según la ley, el gobernador Samuel García tendría hasta el 1 de abril para enviar el nombramiento oficial de quién será el nuevo tesorero, y anteriormente se mencionó que Arratia estaría tomando ese puesto en el estado también.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

3_ea306bef27
Asume esposa de Arratia como alcaldesa de Juárez
nl_adrian_de_la_garza_222fd0e0fa
Suplica Adrián al Congreso recursos para los municipios
IMG_9940_b384808012
Inaugura Monterrey un C2 en Parque España, de cara al Mundial
publicidad

Últimas Noticias

hermanastras_de_cenicienta_ce40812362
Disney confirma live action de las hermanastras de Cenicienta
iran_israel_electrica_b95bf5f19a
Irán bombardea central eléctrica en Israel, según informes
sep_maestras_f21db904a2
SEP condena crimen de maestras tras ataque de alumno en Michoacán
publicidad

Más Vistas

nl_ciclista_shamuko_2_662e8d97a7
Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL
perfil_salida_martha_herrera_de_igualdad_entraria_felix_arratia_c4914cb8be
Perfilan salida de Martha Herrera; ella lo niega
Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
publicidad
×