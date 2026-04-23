Dará Estado seguimiento médico a menores con plomo en sangre

El secretario de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Félix Arratia, informó que el Gobierno estatal dará seguimiento médico y social a los menores detectados con posibles niveles elevados de plomo en la sangre, luego de estudios aplicados en Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del área metropolitana de Monterrey.

El funcionario explicó que, tras los primeros resultados obtenidos mediante pruebas rápidas, ahora se realizarán exámenes sanguíneos confirmatorios para conocer con certeza los niveles reales de exposición en los niños.

“Vamos a hacer la prueba sanguínea, que es la que nos da certeramente cuáles son los niveles”, señaló.

Arratia detalló que alrededor de 40 menores recibirán acompañamiento durante este proceso, aunque aclaró que solamente uno de los casos detectados se encuentra por encima de los niveles permitidos y en rango de alerta.

Añadió que hasta el momento no existe un patrón definido sobre una zona específica con mayor presencia del contaminante, ya que los casos identificados se encuentran dispersos en distintos puntos del área metropolitana.

“No hay un patrón definido de que en alguna zona haya mayor presencia, al parecer es disperso”, indicó.

En días recientes se dio a conocer que pruebas preventivas aplicadas a menores de CENDI detectaron posibles rastros de plomo en la sangre, lo que encendió alertas entre autoridades estatales y padres de familia.

Ante ello, dependencias estatales anunciaron investigaciones para determinar el origen de la exposición y descartar riesgos mayores a la salud infantil.

El secretario señaló que ya existe coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente estatal para monitorear contaminantes y analizar posibles fuentes de exposición.

Explicó que el seguimiento incluirá revisión de niveles ambientales y acciones focalizadas en sectores donde pudiera existir riesgo, sin generar alarma entre la población.

“No por eso debemos alarmarnos, sino focalizar algunas zonas y determinar si las pruebas rápidas fueron falsas o no”, expresó.

Además del seguimiento médico, Arratia indicó que ya se brinda acompañamiento a madres y padres de familia, así como planes nutricionales y suplementación alimentaria para los menores involucrados, mientras se confirman los resultados.

Finalmente, reiteró que el objetivo principal es proteger la salud de niñas y niños mediante atención oportuna y acciones preventivas coordinadas entre distintas dependencias.

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