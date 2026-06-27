En la diligencia participaron peritos especializados en química y fotografía forense de la Agencia de Investigación Criminal

Inicio / Nacional / FGR incinera más de 400 kilos de narcoticos en Edomex

La Fiscalía General de la República incineró en el Estado de México más de 405 kilogramos de narcóticos asegurados en distintas investigaciones federales, como parte de las acciones para destruir droga decomisada e impedir que vuelva a los circuitos de distribución criminal.

La diligencia se realizó en el Campo Militar 37-A, ubicado en San Juan Teotihuacán, y estuvo relacionada con 52 carpetas de investigación integradas por delitos contra la salud y otros ilícitos federales.

De acuerdo con la información oficial, la incineración incluyó 405 kilos 874 gramos de narcóticos, entre ellos cocaína, metanfetamina y marihuana, además de 105 unidades de psicotrópicos en presentación de pastillas, tabletas y cápsulas.

El procedimiento fue encabezado por la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional, como parte de los procesos ministeriales para eliminar sustancias aseguradas que ya no son necesarias como evidencia física dentro de las carpetas correspondientes.

Operativo fue supervisado por peritos y autoridades federales

En la diligencia participaron peritos especializados en química y fotografía forense de la Agencia de Investigación Criminal, así como personal del Órgano Interno de Control de la FGR y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La presencia de distintas áreas federales tuvo como objetivo garantizar la trazabilidad, supervisión y legalidad del proceso de destrucción de los narcóticos, desde su traslado hasta su incineración final.

Este tipo de operativos forma parte de los protocolos de seguridad implementados para evitar irregularidades en el manejo de sustancias aseguradas y fortalecer el control sobre evidencias bajo custodia ministerial.