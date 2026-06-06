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Nacional

FGR analiza retorno de exmilitar ligado a Ayotzinapa

Enrique “N” fue detenido en California por autoridades migratorias de Estados Unidos; enfrenta una orden de captura en México

  • 06
  • Junio
    2026

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue notificada por autoridades de Estados Unidos sobre la detención de Enrique “N”, exmilitar mexicano que cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas.

De acuerdo con la dependencia federal, tras recibir la notificación se iniciarán las acciones correspondientes relacionadas con su situación migratoria y con los procedimientos judiciales que mantiene pendientes ante las autoridades mexicanas.

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Detención ocurrió en California

La captura se realizó en la ciudad de Hawthorne, California, luego de que Enrique “N” no pudo acreditar su permanencia legal en territorio estadounidense, según la información proporcionada por las autoridades de ese país.

Actualmente permanece bajo resguardo en un centro de procesamiento migratorio ubicado en Adelanto, California, donde se encuentra en espera de que se determine su situación legal y migratoria.

La FGR indicó que el detenido se encuentra en las instalaciones localizadas sobre Rancho Road, en esa ciudad del estado de California.

Cuenta con orden de aprehensión en México

La institución precisó que existe un mandato judicial vigente en contra del exmilitar, emitido por una jueza del Estado de México, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada.

Asimismo, señaló que mantiene abierta una investigación para esclarecer la posible intervención de Enrique “N” en los hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero.

Mientras continúan las gestiones entre las autoridades de ambos países, Enrique “N” permanecerá en custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.

La Fiscalía mexicana indicó que dará seguimiento al caso y a los mecanismos legales correspondientes para atender la situación jurídica del exmilitar, quien es investigado dentro de una de las indagatorias más relevantes relacionadas con el caso Ayotzinapa.


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