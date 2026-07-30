FGR cita a siete marinos por caso exvicealmirante Farías Laguna

Las entrevistas serán realizadas a lo largo de este jueves por los propios abogados defensores, con la presencia del Ministerio Público Federal

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a siete elementos de la Secretaría de Marina, tras aceptar una solicitud de la defensa del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, implicado en una presunta red de huachicol fiscal en la presuntamente participaron mandos navales, personal de aduanas, empresarios y miembros del crimen organizado.

Los marinos deberán comparecer este jueves 30 de julio ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), como parte de las diligencias incorporadas a la carpeta de investigación.

La comparecencia fue autorizada mediante un oficio fechado el 22 de julio de 2026, en respuesta a la petición formulada por la defensa encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés.

De acuerdo con el documento, las entrevistas serán realizadas a lo largo de este jueves por los propios abogados defensores, con la presencia del Ministerio Público Federal durante todo el procedimiento.

Para la defensa, la incorporación de estas declaraciones representa un avance relevante, debido a que permitirá integrar formalmente al expediente la versión de integrantes de la Semar relacionados con los hechos investigados.

Abren nueva etapa en investigación contra el exvicealmirante Farías Laguna

La comparecencia escalonada de los siete marinos abre una nueva etapa en la indagatoria contra el exvicealmirante Farías Laguna, al sumar testimonios de personal naval sobre el desarrollo del operativo y la cadena de decisiones.

La atención se concentra ahora en lo que puedan revelar los marinos. Según la defensa, sus declaraciones podrían ayudar a esclarecer quiénes participaron en la toma de decisiones, cómo se desarrollaron las acciones y quiénes dieron las instrucciones.

La defensa considera que las entrevistas permitirán determinar si existen responsabilidades o información relevante que todavía no haya sido incorporada a la investigación por el presunto esquema de huachicol fiscal.