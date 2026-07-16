FGR definirá responsabilidad de Gertz Manero por 'Mayo' Zambada

La mandataria federal mencionó que existe la posibilidad de que esta persona brinde una nueva declaración tras la evidencia revelada

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que corresponderá a la Fiscalía General de la República el atribuir, en caso de ser necesario, al extitular Alejandro Gertz Manero por las acciones realizadas por el presunto secuestro y posterior entrega de Ismael "El Mayo" Zambada.

"Tiene que revisarlo la fiscal. La Fiscalía ayer dio lo que ocurrió, tal cual ocurrió. Si hay alguna responsabilidad pues tiene que determinarlo la propia Fiscalía", explicó la mandataria federal.

La captura del narcotraficante junto con uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán ocurrió el pasado 25 de julio de 2024 en un aeródromo cercano a El Paso, Texas, cuando el ahora embajador de México en Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, se encontraba al frente de la Fiscalía General de la República durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de que la dependencia federal revelara la identificación de Mauro Alberto "N", alias "El Jando" como piloto del líder del narcotráfico, Sheinbaum Pardo mencionó en su conferencia matutina que el tema central no es la entrega, sino la posible participación de los Estados Unidos en el operativo de captura.

"Ayer mencionó la Fiscalía que esta persona fue interrogada en dentro del marco jurídico. Esta persona dijo no pertenecer a ningún grupo delictivo, de acuerdo con lo que dice la Fiscalía y están todas las grabaciones. "Quien debe de determinar si hay un problema relacionado con la investigación que se está haciendo es la Fiscalía".

Afirmó que la atención se debe focalizar en la presunta intervención extranjera debido a las inconsistencias presentadas al momento de deslindarse de los hechos y la posterior exposición del avión utilizado durante la captura de "El Mayo" Zambada junto con Joaquín Guzmán López.

"Hay una contradicción, ese es el tema central, más allá de si se envió a esta persona que en su momento no se conocía que había sido el piloto de esa aeronave".

Además, la mandataria federal mencionó que existe la posibilidad de que esta persona brinde una nueva declaración tras la evidencia revelada por la Fiscalía General de la República.

FGR mantiene investigación contra 'Jando' por caso 'Mayo' Zambada

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló este martes que Mauro Alberto "N" alias "El Jando" fue identificado como piloto responsable del supuesto secuestro y posterior entrega de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024, aunque se presentó con otro nombre.

De acuerdo con la dependencia, su captura se dio el pasado 8 de febrero de 2025 en Culiacán, Sinaloa, hecho en el que un elemento del Ejército Mexicano perdió la vida y cinco más resultaron heridos.