FGR investiga piloto que trasladó a Mayo Zambada: García Harfuch

Mencionó que será la propia Fiscalía General de la República quien se encargue de compartir toda la información correspondiente

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este lunes que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien se encargue de la investigación sobre Mauro Alberto Núñez, alias "El Jano", señalado como piloto de Ismael "El Mayo" Zambada.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular mencionó que tras una reunión con la Fiscalía General de la República se determinó que la institución sería la encargada de llevar a cabo las indagatorias correspondientes de este personaje, debido a su papel en el traslado y entrega a las autoridades del narcotráficante.

"La propia Fiscalía General de la República es quien va a dar toda la información. Ese caso lo tiene la fiscalía desde antes de esta administración, es el mismo caso, y ellos van a dar la información pertinente", señaló el secretario.

Mencionó que será la propia Fiscalía General de la República quien se encargue de compartir toda la información correspondiente, debido a que ellos cuentan con más de una carpeta sobre dicha investigación.

"Ellos tienen una investigación, también hay partes de las carpetas de investigación o de las investigaciones en curso que sólo lleva la fiscalía, por supuesto."

Este 8 de julio, la fiscal Ernestina Godoy dio a conocer la apertura de dichas carpetas, quien señaló al piloto como uno de los responsables de esta captura y que anteriormente fue detenido por autoridades al ser encontrado culpable de diversos delitos.

"El aeropuerto donde despegó y aterrizó la aeronave en la que fue transportado Ismael "N" a los Estados Unidos de América, la persona que la pilotó, precisando que la pista de donde despegó, no contaba con autorización para operar; además, se acreditó que esta aeronave, presentaba sus medios de identificación alterados".

La fiscal aseguró que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano proporcionó el audio del momento en que el piloto de la aeronave que transportó a Ismael "N" solicitó a la Torre de Control del aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, código transponder para ingresar a los Estados Unidos, por lo que se logró dar con la identificación del piloto.

FGR abre investigación sobre posible secuestro de 'Mayo' Zambada

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que se abrieron nuevas carpetas de investigación sobre el posible secuestro y posterior detención de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán Loera ante las posibles violaciones graves efectuadas por las autoridades estadounidenses.

Con base en un reportaje sobre estos hechos, la fiscal Ernestina Godoy mencionó que, si los hechos se originaron en el territorio mexicano, podría ser una acción que viole la soberanía del país.