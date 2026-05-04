Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_04_at_10_39_47_PM_445ce78007
Coahuila

Aseguran más de 700 kilos de marihuana en carretera a Zacatecas

El aseguramiento se realizó durante labores de vigilancia en las que participaron también elementos del Ejército y personal de la FGR

  • 04
  • Mayo
    2026

Un cargamento de aproximadamente 760 kilogramos de marihuana fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Saltillo, donde además fue detenido el conductor del vehículo que la transportaba.

El aseguramiento se realizó sobre la carretera Zacatecas-Saltillo, durante labores de vigilancia en las que participaron también elementos del Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General de la República.

WhatsApp Image 2026-05-04 at 10.39.48 PM.jpeg

De acuerdo con la información oficial, los agentes marcaron el alto a un camión tipo torton para una inspección, y al revisar el área de carga localizaron 43 cajas de cartón que contenían paquetes con droga.

El conductor fue detenido en el lugar, mientras que la droga, el vehículo y el operador fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de las investigaciones correspondientes.

WhatsApp Image 2026-05-04 at 10.39.48 PM (1).jpeg

El decomiso representa cerca de tres cuartos de tonelada de marihuana, uno de los aseguramientos relevantes en la región durante recientes operativos en carreteras federales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

lazaro_fest_se_consolida_como_tradicion_en_reynosa_784770d6eb
'Lázaro Fest' se consolida como tradición en Reynosa
mujeres_trata_cancun_422eb48bff
Rescatan a ocho mujeres víctimas de explotación sexual en Cancún
mundial_nl_9d4c0b9a9c
Refuerzan seguridad en NL con apoyo federal rumbo al Mundial
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_05_05_T125847_849_62e3bb74a0
Djokovic convierte Piazza del Popolo en templo del tenis
choque_entre_pipa_y_tren_provoca_explosion_queretaro_cd3995c384
Choque entre tren y pipa provoca fuerte explosión en Querétaro
EH_CONTEXTO_33_da0a28843c
Exmodelo francesa revela red de captación ligada a Epstein
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×