FGR indaga delitos contra seguridad nacional: caso agentes CIA

La Fiscalía General de la República abrió una nueva línea de investigación por posibles delitos en materia de seguridad nacional a partir del operativo realizado por la Fiscalía de Chihuahua en un narcolaboratorio de drogas sintéticas ubicado en el municipio de Morelos, donde el caso quedó ligado a la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano.

La FGR colocó bajo revisión si la Fiscalía estatal invadió competencias exclusivas de la Federación al participar en un operativo realizado los días 17 y 18 de abril sin conducción federal previa, pese a que la investigación de laboratorios clandestinos relacionados con delincuencia organizada corresponde exclusivamente al Gobierno federal.

A través de un comunicado, la dependencia sostuvo que la Fiscalía federal ya no solo investiga el laboratorio, sino la forma en que se planeó y ejecutó el operativo. La indagatoria busca determinar si autoridades estatales infringieron el diseño constitucional que reserva a la Federación las tareas de seguridad nacional, persecución de delitos federales y conducción de la política exterior.

La FGR subrayó que las entidades federativas tienen prohibido celebrar alianzas, tratados o coaliciones con cualquier Estado o país. Ese señalamiento abre la ruta para indagar si hubo coordinación indebida con agentes extranjeros durante la operación.

Concluyen entrevistas ministeriales de manera satisfactoria

La carpeta por posibles delitos de seguridad nacional se integra en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos. La FGR informó que las entrevistas ministeriales ya concluyeron de manera satisfactoria, salvo siete personas que no acudieron y que serán citadas nuevamente en los próximos días.

También serán llamadas otras personas servidoras públicas estatales que la Fiscalía federal considera relevantes para las líneas de investigación abiertas.

En paralelo, la FGR documentó anomalías en el manejo del narcolaboratorio. Según el comunicado, la indagatoria federal comenzó por una llamada de la Fiscalía de Chihuahua recibida el 18 de abril, después de que el operativo ya había sido planeado y ejecutado.

Cuando agentes federales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal llegaron al sitio, no recibieron cadena de custodia del área abierta, de los indicios ni de las sustancias localizadas por las autoridades locales.

Esa irregularidad quedó registrada dentro de la carpeta federal mediante un acta circunstanciada, en la que se hicieron constar diversas anomalías antes de decretarse el aseguramiento correspondiente.

La FGR precisó que el laboratorio clandestino sigue bajo resguardo de fuerzas federales y no ha sido desmantelado, porque continúa el proceso de destrucción y traslado de sustancias y objetos encontrados bajo condiciones de seguridad para el personal interviniente.

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