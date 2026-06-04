Firman acuerdo nacional para garantizar precio de jitomate

Con el objetivo de estabilizar el precio de la canasta básica, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con representantes del sector agroalimentario, firmó el Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate.

Este pacto busca consolidar un modelo que ordene la producción, garantice el abasto, así como el promover la comercialización justa y directa.

La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, resaltó que este acuerdo es clave para mitigar las presiones climáticas que afectaron de manera reciente la disponibilidad de jitomate, dando paso a la revaloración de México como centro de origen del jitomate.

Mencionó que este acuerdo reúne tanto a personas productoras, agroexportadoras, distribuidoras de centrales de abasto, proveedoras de insumos, cadenas comerciales como a la comunidad científica.

Garantizará canales de distribución más eficientes y dará certeza a los procesos de planeación agrícola.

Sheinbaum enfatiza trascendencia del jitomate; lanza programa 'Cosechando Soberanía'

Durante su participación, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó la trascendencia cultural y económica de esta planta nativa e insignia de la nación. Aseguró que este acuerdo busca que los productores cuenten con un mercado asegurado con el comprador, sin necesidad de intermediarios.

Por ello, Sheinbaum Pardo anunció el lanzamiento del programa "Cosechando Soberanía" con el fin de garantizar la disminución del precio del kilo de jitomate, para complementar tanto la capacitación de los productores como reducir los costos en insumos y créditos.

El jitomate es un producto relevante en la dieta de los mexicanos, debido a que el 98% lo consume semanalmente.

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