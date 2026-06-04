Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
acuerdo_nacional_para_ordenar_produccion_precio_jitomate_4106681a20
Nacional

Firman acuerdo nacional para garantizar precio de jitomate

Este acuerdo garantizará canales de distribución más eficientes y dará certeza a los procesos de planeación agrícola de este producto

  • 04
  • Junio
    2026

Con el objetivo de estabilizar el precio de la canasta básica, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con representantes del sector agroalimentario, firmó el Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate.

Este pacto busca consolidar un modelo que ordene la producción, garantice el abasto, así como el promover la comercialización justa y directa.

acuerdo-nacional-para-ordenar-produccion-precio-jitomate.jpg

La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, resaltó que este acuerdo es clave  para mitigar las presiones climáticas que afectaron de manera reciente la disponibilidad de jitomate, dando paso a la revaloración de México como centro de origen del jitomate.

Mencionó que este acuerdo reúne tanto a personas productoras, agroexportadoras, distribuidoras de centrales de abasto, proveedoras de insumos, cadenas comerciales como a la comunidad científica.

Garantizará canales de distribución más eficientes y dará certeza a los procesos de planeación agrícola.

Sheinbaum enfatiza trascendencia del jitomate; lanza programa 'Cosechando Soberanía'

Durante su participación, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó la trascendencia cultural y económica de esta planta nativa e insignia de la nación. Aseguró que este acuerdo busca que los productores cuenten con un mercado asegurado con el comprador, sin necesidad de intermediarios.

acuerdo-nacional-para-ordenar-produccion-precio-jitomate.jpg

Por ello, Sheinbaum Pardo anunció el lanzamiento del programa "Cosechando Soberanía" con el fin de garantizar la disminución del precio del kilo de jitomate, para complementar tanto la capacitación de los productores como reducir los costos en insumos y créditos.

El jitomate es un producto relevante en la dieta de los mexicanos, debido a que el 98% lo consume semanalmente.

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_05_at_10_15_27_PM_486d273cf9
Beca Rita Cetina ya beneficia a 9 millones de alumnos: Sheinbaum
Raquel_Buenrostro_4d54c6657f
Reporta Buen Gobierno ahorro de $80,000 millones de pesos
que_son_los_microsismos_esto_puedes_hacer_antes_durante_y_despues_de_uno_7ad0f780e9
Se siente sismo de magnitud 5.2 en Guerrero y CDMX
publicidad

Últimas Noticias

papa_leon_f2a21e358a
Papa León XIV inicia histórica visita de seis días a España
black_sea_2651641_1280_367e3346d9
Atacan barco pesquero turco en el Mar Negro; muere un marinero
Whats_App_Image_2026_06_05_at_10_15_27_PM_486d273cf9
Beca Rita Cetina ya beneficia a 9 millones de alumnos: Sheinbaum
publicidad

Más Vistas

nl_razer_c4b1fb06f6
Ponen orden al uso de vehículos todo terreno en Nuevo León
nl_aeropuerto_mty_remodelacion_jpg_b257f3a3df
Transformarán aeropuerto de Mty; 'Será el mejor de México': OMA
Whats_App_Image_2026_06_04_at_8_55_33_PM_ee568a1113
A ritmo de acordeón, Nuevo León enciende el ambiente mundialista
publicidad
×