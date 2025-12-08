Podcast
México y California firman carta de intención para colaboración

Sedena firmó una carta de intención con la Guardia Nacional de California para integrarse al Programa de Colaboración Estatal y fortalecer capacidades militares

  • 08
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) firmó una carta de intención con la Guardia Nacional de California, Estados Unidos, para formalizar la adhesión del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de México al Programa de Colaboración Estatal (SPP).

El acuerdo fue suscrito el 28 de octubre de 2025 y se enmarca en la cooperación militar con el Comando Norte de Estados Unidos.

Además, se alinea con la Visión Estratégica Mutua del mecanismo denominado Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR), vigente desde 2016.

Objetivos de la colaboración

Según la Sedena, la incorporación de México al programa permitirá fortalecer las capacidades militares mediante:

  • Visitas recíprocas
  • Intercambio de experiencias
  • Adiestramiento conjunto
  • Ejercicios coordinados

Todo ello bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto pleno a la soberanía y decisiones de ambos territorios.

La dependencia destacó que este mecanismo bilateral impulsa la interoperabilidad y el desarrollo profesional de las fuerzas armadas mexicanas, reforzando la cooperación militar con la Guardia Nacional de California en áreas de interés común.


Comentarios

Etiquetas:
